San Valero 2026 en Zaragoza: programa de actividades y horarios

Zaragoza celebra hoy jueves 29 de enero San Valero, el patrón de la ciudad, con un programa cargado de actividades, muchas de ellas gratuitas, para que los oriundos y todo aquel que lo desee pueda disfrutar de la festividad en la capital aragonesa.

El programa ya arrancó ayer con la Ronda del Gallo, un recorrido folclórico por la ciudad, pero el plato fuerte, como no podía ser de otra manera, llega en esta jornada de jueves. Tanta es la expectación y alegría de esta festividad para los zaragozanos que, consultando Google Trends, vemos que las búsquedas de San Valero se dispararon ya ayer y continúan en tendencia.

Junto al término 'San Valero' también se observan otras búsquedas relacionadas como 'actividades san valero zaragoza', 'cabezudos san valero' y 'san valero rosconero y ventolero', a las que daremos respuesta en este artículo.

Captura de la tendencia de búsqueda 'San Valero' en Google Trends. GOOGLE TRENDS

Programa de actividades en Zaragoza hoy por San Valero 2026

El programa de actividades por San Valero 2026 en Zaragoza hoy ha arrancado a las 10:00 con la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento de Zaragoza, con visitas guiadas hasta las 20:00 horas. Asimismo el Museo del Fuego y de los Bomberos se podrán visitar gratuitamente: de 10 a 14 y de 17 a 21 en caso del primero y de 10 a 14 en el caso del segundo.

Por supuesto, tampoco se deja de lado a los más pequeños, con actividades que seguro les van a sacar una sonrisa en este día sin cole:

11:00 horas : Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, que partirá de la Plaza del Pilar, seguirá por Don Jaime I, Espoz y Mina y la calle Alfonso, hasta acabar de nuevo en la Plaza del Pilar

: Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, que partirá de la Plaza del Pilar, seguirá por Don Jaime I, Espoz y Mina y la calle Alfonso, hasta acabar de nuevo en la Plaza del Pilar 12:00 horas : Los Tropezantes con Almozandia, acompañado de reparto de roscón infantil, en la Plaza del Pilar, en el escenario de la delegación del Gobierno

: Los Tropezantes con Almozandia, acompañado de reparto de roscón infantil, en la Plaza del Pilar, en el escenario de la delegación del Gobierno 11:00 a 14 y 17:00 a 20:00 : Tragachicos, en la plaza de Salamero

: Tragachicos, en la plaza de Salamero 11:00 a 14 y 17:00 a 20:00: León Gargachón, entre la Fuente de Goya y la plaza del Pilar

Por supuesto, tampoco faltará la música:

11:00 : Banda de música de Casetas, en la plaza San Pedro Nolasco

: Banda de música de Casetas, en la plaza San Pedro Nolasco 11:00 : Jotas con el Grupo Danzar, en la plaza del Pilar, en el escenario de la Fuente de la Hispanidad.

: Jotas con el Grupo Danzar, en la plaza del Pilar, en el escenario de la Fuente de la Hispanidad. 11:30 : Festi "Valero"- Aragón Radio (Zambra, Jimmy J. Moore, Ester Vallejo, Direi), en la plaza de Justicia.

: Festi "Valero"- Aragón Radio (Zambra, Jimmy J. Moore, Ester Vallejo, Direi), en la plaza de Justicia. 12:00 : Jotas con el Grupo L' Ausín, en la Plaza del Pilar, en el escenario Fuente de la Hispanidad

: Jotas con el Grupo L' Ausín, en la Plaza del Pilar, en el escenario Fuente de la Hispanidad 12:30 : Malayer Band de Torrero, en la plaza de San Pedro Nolasco

: Malayer Band de Torrero, en la plaza de San Pedro Nolasco 19:00 : Concierto de BCT. Nuestra Señora de la Virgen del Pilar (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Altabás)

: Concierto de BCT. Nuestra Señora de la Virgen del Pilar (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Altabás) 19:30: Toronto Symphony Orchestra (Temporada Grandes Conciertos), en la sala Mozart (Auditorio de Zaragoza)

¿Y dónde se reparte roscón?

Desde las 10:00 horas ya se reparte un roscón gigante en la Plaza del Pilar, de 600 metros de las que saldrán unas 20.000 raciones. Organizado por El Periódico de Aragón, es uno de los actos más populares de la jornada.