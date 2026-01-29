La inapelable sentencia de una politóloga sobre la suspensión de las jornadas sobre la Guerra Civil: a Pérez-Reverte no le va a gustar

Arturo Pérez-Reverte anunció este miércoles la cancelación —parece que momentánea— de las jornadas 1936: La guerra que todos perdimos en Sevilla por "la intención de grupos de ultraizquierda de manifestarse de forma violenta".

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? A estas jornadas, que ya empezaron con polémica por el título, le han seguido bajas considerables como la de David Uclés, escritor ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, de Antonio Maíllo y de Carmen Calvo.

Uclés ha estado en el centro de la historia porque fue él quien inició la revuelta contra las jornadas por la presencia del expresidente José María Aznar y de Iván Espinosa de los Monteros.

Cristina Monge, tajante

En Hoy por hoy, la politóloga Cristina Monge ha agradecido la sinceridad: "Ya vale de caretas. Agradezco la sinceridad más que nada para que las personas que luego cuando toque vayan a coger papeletas de unos y otros partidos sepan a quién están votando".

"Han suspendido las jornadas porque han querido. Eso es importante subrayarlo. Las han retrasado, parece ser que al otoño, porque han querido, no por nada más. Estamos aquí hablando de ellas pero dando una publicidad extraordinaria", ha señalado Monge.

Ha reparado que en el comunicado emitido por Arturo Pérez-Reverte hablan de "ataques de la ultraizquierda" y Monge se ha preguntado: "¿Alguien me quiere decir a mí quién es la ultraizquierda? ¿La ultraizquierda es David Uclés?".

Cronología de una cancelación

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra organizan unas jornadas llamadas 1936: La guerra que todos perdimos en Sevilla.

Hay polémica por el título de la charla —Reverte dice que es un error de imprenta— y se opta por poner ¿La guerra que todos perdimos?

Los participantes son, entre otros, el expresidente José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox.

David Uclés y Antonio Maíllo deciden cancelar su participación en las jornadas.

Reverte llama a Uclés "sectario e ignorante".