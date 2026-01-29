El Supremo rechaza el recurso de Abogados Cristianos contra la eutanasia de una joven de 24 años

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de un padre contra la eutanasia de su hija, Noelia, la joven de Barcelona de 24 años afectada por una paraplejia, actualmente suspendida de manera cautelar por un juzgado.

En un auto, el Supremo decide no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que autorizaba la eutanasia, por falta de interés casacional, es decir porque pretende que se analicen de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

En todo caso, el Supremo no se pronuncia sobre las medidas cautelares que detuvieron in extremis la eutanasia de la joven por petición de su padre, que está representado por el despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que ya ha anunciado recurso ante el Constitucional.

--Noticia de última hora. En ampliación--