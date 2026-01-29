El nuevo móvil de realme te va a dejar sin palabras: hay una cosa del P4 Power 5G que no hemos visto nunca

Los smartphones están pensados para mejorar la conexión y facilitar las cosas a los usuarios. Más allá de prestaciones de cámaras, pantallas y procesadores, hay algo que es el gran protagonista a diario en cada dispositivo: su batería. Pues realme quiere poner fin a esta rutina, aunque no en España.

La compañía china ha presentado este jueves su nuevo teléfono, el P4 Power 5G. Y sí, de power va sobrado. Es el primer smartphone de todo el mundo que cuenta con una batería Titan de 10.001 mAh.

Desde realme han trabajado en esta tecnología de batería pionera. Después de años de desarrollo, ha querido liderar la entrada de la industria en la era de los 10.000 mAh, con un salto importante en su autonomía.

El nuevo dispositivo de la firma china incorpora la primera batería Titan de 10.001 mAh del sector. Unas cifras que representan casi el doble de la capacidad habitual de un teléfono estándar.

Por si fuera poco, la marca garantiza que la batería mantiene más del 80% de su salud tras ocho años de uso. Casi nada. Además, incorpora la carga rápida de 80 W, pasando de 0 al 50% en unos 36 minutos.

El realme P4 Power 5G y su batería de 10.001 mAh. realme

Una batería enorme en un 'smartphone' fino

Lo más llamativo es que esta batería rompedora se incluye en un smartphone que no es muy grueso ni pesado. En concreto, gracias a su arquitectura de seguridad avanzada mejora la durabilidad en un cuerpo fino de 9,08 mm y 219 gramos de peso.

El nuevo smartphone de realme es capaz de hacer frente a temperaturas extremas e incorpora la protección IP69, IP68 e IP66. Con novedades como el ArmorShell Protection, Corning Gorilla Glass, audio 400% UltraBoom de alto volumen y la última realme UI 7.0 que potencian el nuevo P4 Power 5G a otro nivel.

Por si fuera poco, en su interior, también tiene muy buenas especificaciones tanto en pantalla como en rendimiento. En concreto, cuenta con el procesador Dimensity 7400 Ultra 5G.

No es su único punto fuerte. También su pantalla AMOLED HyperGlow 4D Curve, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de 6.500 nits, que se dice pronto.

La mala, malísima noticia, es que este nuevo dispositivo de realme, al menos por el momento, no llegará al España. Lo que sí está claro es que la apuesta de realme supone la primera piedra en lo que parece ser el siguiente capítulo y el camino a recorrer por las grandes marcas de la telefonía móvil.