David Uclés reacciona como pocos a la suspensión de las jornadas sobre la Guerra Civil y hace una cristalina mención a Reverte

El escritor David Uclés ha reaccionado al aplazamiento de las jornadas sobre la Guerra Civil, llamadas 1936: La guerra que todos perdimos, que iba a celebrarse en Sevilla. Lo ha hecho a través de un mensaje en Instagram celebrando la suspensión del congreso organizado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

El autor de La península de las casas vacías emitía un comunicado días antes anunciando su decisión de no acudir al acto. "Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro", señaló en un vídeo que publicó en sus redes sociales. Entre otros desacuerdos, la decisión, que fue seguida por Antonio Maíllo, fue la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

"No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar por, lo que considero, una reparación/victoria moral", ha comentado. Victoria porque "parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador (Pérez-Reverte)".

Vejado "por amigos de Reverte"

Por otro lado, para Uclés es una "reparación" porque, como ha recordado, ha sido "vejado por una multitud de amigos de Reverte y descalificado por el propio escritor". Este no recibió de buen grado las palabras del jiennense, calificando a Uclés de "sectario" e "ignorante".

Según ha confirmado, "muchos" de los participantes que aparecían en el cartel se habían retirado al sentirse "manipulados". "No han jugado limpio, han mentido públicamente. Por suerte internet tiene memoria, la mentira hace ruin al ser que la blande", ha criticado.

Sobre Vigorra, ha mencionado que le pidió disculpas por haber dicho "lo contrario" y le aseguró que "matizaría estas palabras".

La declaración de Reverte, "osada y miserable"

En el extenso mensaje recuerda: "También se atrevió a decir que mis lectores deberían reconsiderar si merece la pena seguir leyéndome. ¡Qué declaración tan osada y miserable! Y todo esto por decir el pasado sábado, de forma educada y sin menospreciar a ningún organizador, que estaba incómodo y no quería acudir".

Ha recordado, además, que lleva "dos años" recorriéndose España: "Hablé de memoria histórica en casi más de 300 actos y dirigí un pódcast con 50 intelectuales de ideal político distinto. No tengo miedo al diálogo, como he demostrado de sobra, pero nunca conversaré con aquellos que desean derribar los derechos sociales que tanto nos costó levantar, tampoco con criminales de guerra".