Las dos palabras con las que Enric Juliana define a David Uclés en plena polémica dan mucho que hablar

Gran lío el que se ha formado esta semana a cuenta de unas jornadas sobre la Guerra Civil Española organizadas por Arturo Pérez-Reverte en Sevilla que finalmente han sido canceladas.

Todo empezó con la negativa a participar en el evento de David Uclés, escritor ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, tras saber que en esas jornadas, llamadas 1936: La guerra que todos perdimos, iban a participar José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

En un comunicado emitido en redes sociales, Reverte ha anunciado que cancela las jornadas sobre la guerra por "la intención de grupos de ultraizquierda de manifestarse de forma violenta".

El propio Uclés se ha manifestado al respecto en sus redes sociales celebrando la noticia: "Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro".

Palo a Pérez-Reverte

"No bebo alcohol, pero me he venido a tomar un vino para brindar por, lo que considero, una reparación/victoria moral", ha señalado. Victoria porque "parece que no estamos tan dormidos y nos atrevemos a señalar mensajes que blanquean el fascismo y el franquismo, por mucho poder que tenga el organizador (Pérez-Reverte)".

Uclés, además, ha explicado que se ha sentido "vejado por una multitud de amigos de Reverte y descalificado por el propio escritor", que no aceptó la renuncia de Uclés, al que llegó a llamar "sectario e ignorante".

"No han jugado limpio, han mentido públicamente. Por suerte internet tiene memoria, la mentira hace ruin al ser que la blande", ha afirmado de forma vehemente.

Juliana lo define así

Uclés ha estado en el centro de la polémica y numerosos medios de la derecha mediática han elaborado artículos criticando la postura del escritor de no querer asistir a estas jornadas.

En medio de esta vorágine de críticas —y de apoyos— el periodista catalán Enric Juliana ha dicho en su perfil de X, con más de 200.000 seguidores: "David Uclés, un interesante escritor".

Breve cronología de lo ocurrido