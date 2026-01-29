Kristin se va, pero la inestabilidad sigue: 12 regiones en alerta, posibles desbordamientos y carreteras afectadas

Al fin, la borrasca Kristin se va de España. Tras dejar un miércoles de caos e incidencias, con dos posibles víctimas mortales (un obrero en Sevilla, una señora en Granada), este jueves las cosas amanecen mejor. Sin embargo, hay que extremar las precauciones porque sigue habiendo 12 comunidades en alerta de diverso tipo y hay riesgo de posibles desbordamientos, en parte por el agua derretida que vendrá de las nevadas de las últimas horas.

Actualmente, estas 12 regiones están en aviso por lluvia, viento y/o temporal marítimo, de las cuales cuatro se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia, a causa de alguna o varias de dichas inclemencias. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las rachas serán muy fuertes de viento de componente oeste en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental. Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.

Andalucía se encuentra en naranja por viento, temporal marítimo y lluvias. En Grazalema (Cádiz) se acumularán más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otra parte, asimismo están en naranja las siguientes comunidades: Asturias, por oleaje; Murcia por viento y temporal marítimo; y Galicia por mala mar y por viento -en nivel amarillo-.

A estos territorios se suman en nivel amarillo los siguientes: Aragón y Cataluña, por viento; Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo.

A la vez, Castilla-La Mancha, por viento y lluvia, y la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.

La inestabilidad no va a terminar, como explicaron ayer varios especialistas a nuestro compañero Jesús Delgado Barroso. "El bloqueo anticiclónico en Groenlandia y en Escandinavia se va a mantener y posiblemente lo hará hasta la primera parte del mes de febrero, por lo que seguirán llegando nuevas borrascas y frentes muy activos, con precipitaciones muy cuantiosas y en muchas zonas ya lloviendo sobre mojado", explica Biener. "Por eso, insisto, que atención en los próximos días a las crecidas de los ríos porque vamos a seguir registrando precipitaciones muy importantes".

A la espera de los vientos

El viento será intenso. Soplarán rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste de Murcia y en zonas de Almería como el valle del Almanzora y los Vélez, en alerta naranja.

La intensidad será fuerte también, hasta 90 kilómetros por hora, en Guadix y Baza (Granada) y en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), también en naranja.

Está en alerta naranja por temporal marítimo la costa norte desde Galicia hasta Asturias, al igual que Almería, Granada y Murcia.

En la comunidad gallega las olas podrán alcanzar niveles de hasta 7 metros de altura por vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora.

Nevará en montañas del centro y mitad norte con una cota de 1.000/1.200 metros subiendo a 1.500/1.700 metros en el entorno pirenaico, de 1.300/1.500 metros subiendo por encima de 1.800 metros en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2.000 metros hasta los 1.300/1.500 en el noroeste.

Soplarán vientos de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país, especialmente en Galicia y extremo oriental, en donde además lloverá con intensidad.

Se prevén más de 70 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas como la cuenca del Genil (Granada) o en puntos de Jaén como Cazorla y Segura.

Kristin, el remate tras Joseph, Harry e Ingrid: los expertos aclaran si va a seguir nevando y si este invierno de borrascas encadenadas está siendo normal o no ¿Volverá a nevar en Madrid? ¿Cuánto durará la borrasca? ¿Se puede comparar con Filomena? La nieve ha teñido de blanco gran parte de España, dejando carreteras colapsadas y clases suspendidas. Primero fueron 'Ingrid' y 'Harry', ahora 'Kristin', eso sí, el invierno está siendo más normal de lo que pensamos.

Las temperaturas sí ascenderán de forma casi generalizada en la Península y Baleares, salvo las mínimas en Cataluña y las máximas en cuadrante suroeste, donde se esperan pocos cambios. Los ascensos llegarán a notables en las máximas de amplias zonas de la mitad norte peninsular con pocos cambios en Canarias y heladas débiles en cotas altas de la mitad norte peninsular, que serán más extensas e intensas en el Pirineo.

136 carreteras afectadas aún

El temporal de nieve y lluvia, pese a que se estabiliza un poco, mantiene en la madrugada de este jueves un total de 136 carreteras afectadas, 58 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 28 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta es la lista de vías afectadas:

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito con precaución bajo nivel verde en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (km 40 al 58), la N-6 entre Tablada y Gudillos (km 52 al 58), la A-52 en diversos sectores de Zamora y Ourense (km 49 al 180), la A-66 entre El Cubo de Tierra del Vino y El Soto (km 309 al 343) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (km 374 al 394).

En todos estos sectores se permite la circulación, aunque se mantiene la prohibición expresa de adelantamiento para camiones y vehículos pesados.

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre total por inundación de 37 carreteras secundarias, siendo la provincia de Cádiz la más castigada con 19 vías en nivel negro que incluyen la A-2101 (km 0 al 1), A-2202 (km 8), CA-3101 (km 0 al 5), CA-3102 (km 0 al 2), CA-3105 (km 0 al 1), CA-3113 (km 5 al 17), CA-4102 (km 2 al 3), CA-4107 (km 0 al 7), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 7), CA-8200 (km 6 al 8), CA-8201 (km 0), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9200 (km 0), CA-9208 (km 2) y CA-9209 (km 0 al 4)

A estas se suman la CA-8100 (km 0 al 4) en el límite con Sevilla, la A-2102 entre Secadero y San Enrique (km 1 al 4) y bloqueos en Córdoba en la A-309 (km 33 y 34) y los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12) y CO-4207 (km 4 al 6).

El agua también mantiene cortadas en Granada la A-336 (km 23), GR-3401 (km 7) y GR-4402 (km 2); en Jaén la A-312 (km 0), A-6100 (km 9) y JV-6022 (km 0 al 10); en Málaga la MA-8302 (km 0 al 10); en Sevilla la A-361 (km 22 al 24) y SE-4104 (km 4 al 0); en León la LE-5703 (km 0 al 3) y LE-5705 (km 1 al 2); en Cáceres la CC-146 (km 3 al 3); y en Ourense la OU-1107 (km 2 al 4), mientras que en Badajoz la inundación sitúa en nivel rojo la BA-074 (km 3).

Por acumulación de nieve y hielo, permanecen totalmente cerradas 21 carreteras de la red secundaria, localizándose en Andalucía la A-395 (km 32 al 39) y la A-4025 (km 0 al 7) en Sierra Nevada, junto a la AL-5405 (km 24 al 28).

El nivel negro también afecta a la TE-68 en Teruel (km 0 al 8), la ZP-5404 en Zaragoza (km 7), la LN-8 en Asturias (km 10 al 28), la AV-901 en Ávila (km 7 al 22), y en León a la LE-126 (km 58 al 66), LE-321 (km 40 al 45) y LE-473 (km 10 al 23).

Asimismo, se encuentran intransitables la DSA-191 en Salamanca (km 8 al 10), la ZA-103 en Zamora (km 6 al 16), la CV-169 en Castellón (km 7 al 14), la OU-122 en Ourense (km 20 al 26), las navarras NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7 al 23), y cinco vías en Cáceres: el acceso al Pico Villuercas por la CC-437 (km 0 al 10), CC-137 (km 0 al 8), CC-224 (km 0 al 31), CC-241 (km 0 al 11) y CC-242 (km 0 al 16).

Respecto al uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, esta medida se aplica a 27 carreteras en nivel rojo por nieve, afectando a la AL-3102 (km 16 al 41), AL-4404 (km 24 al 28), AL-5407 (km 0 al 4) y A-4301 (km 21 al 38) en Almería y Granada.

En la mitad norte se requiere equipamiento especial en las asturianas AS-117 (km 56 al 65), AS-14 (km 25 al 39), AS-15 (km 94 al 105), AS-213 (km 25 al 34), AS-348 (km 6 al 25) y AS-364 (km 1 al 7), además de en las navarras NA-137 (km 55 al 59) y NA-2000 (km 0 al 9).

Esta restricción se extiende a la A-2617 en Huesca (km 5 al 12), a la A-2705 (km 0 al 28) y TE-V-8101 (km 0 al 19) en Teruel, a la BV-4031 en Barcelona (km 11 al 26), a la LR-232 (km 12 al 19) y LR-333 (km 16 al 17) en La Rioja, y a la N-502 (km 46 al 62), AV-901 (km 22 al 27), BU-571 (km 7 al 5), BU-820 (km 0 al 51), SA-203 (km 0 al 12) en Castilla y León.