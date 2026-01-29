El funeral de Huelva: una despedida marcada por una herida que el accidente ferroviario de Adamuz deja abierta para siempre

Huelva se prepara para acoger este jueves el primer homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y en el que perdieron la vida 45 personas, además de registrarse cientos de heridos. Se trata del primer gran acto de recuerdo que se celebra en Andalucía tras el aplazamiento del homenaje de Estado, inicialmente previsto para el 31 de enero en la misma localidad, una decisión motivada por el desacuerdo de numerosos familiares con la fecha elegida y de otros que aseguraron que no asistirían.

Han pasado ya dos semanas desde una tragedia que ha dejado una herida profunda e imposible de cerrar. La elección de Huelva como sede del homenaje no es casual: la mayoría de las víctimas eran naturales de esta provincia, lo que ha convertido a la ciudad en uno de los principales epicentros del dolor colectivo que ya se prepara para despedir a los fallecidos. Sin embargo, la organización del acto ha estado marcada por un proceso complejo y no exento de tensiones institucionales y sociales.

¿Qué pasó con el homenaje de Estado?

El 19 de enero, apenas 24 horas después del siniestro —provocado por el descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo a la altura de Adamuz y su posterior colisión con un Alvia que circulaba por la vía contigua—, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó ante los medios que debía celebrarse un homenaje de Estado, si bien recordó que dicha competencia correspondía al Gobierno central.

Dos días después, el miércoles 21 de enero, el propio Moreno anunció que, tras una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había acordado celebrar ese homenaje de Estado el 31 de enero en Huelva. No obstante, el consenso alcanzado entre las administraciones duró poco. La oposición mayoritaria de los familiares a la fecha propuesta llevó finalmente a la suspensión del acto, por motivos que iban más allá del simple calendario.

Desde Moncloa se planteó un homenaje de carácter laico, en un espacio reducido con aforo limitado a unas 350 personas, con el objetivo de garantizar una ceremonia discreta en el que las autoridades no tuvieran una gran exposición público, es decir: centrada exclusivamente en las víctimas y los supervivientes. Esta planificación respondía al temor del Ejecutivo de que el acto pudiera derivar en una situación similar a la vivida en Valencia durante el primer aniversario de la tragedia de la DANA, cuando el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, fue increpado públicamente por las víctimas, en una escena que dio la vuelta al mundo y desembocó meses después en su dimisión.

¿Quiénes estarán presentes?

Con la tragedia de Adamuz aún muy reciente, el Gobierno busca evitar a toda costa una imagen de confrontación pública que pueda llegar a ser semejante a la ocurrida con Mazón. De hecho, la representación del Consejo de Ministros será limitada: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la principal figura del Ejecutivo presente en el acto, acompañada por los ministros Ángel Víctor Torres de Política Territorial y Luis Planas de Agricultura. Por otro lado, está confirmado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, acudirán al homenaje.

Quienes sí han confirmado su presencia son los reyes Felipe VI y Letizia, quienes trasladarán su pésame a las familias antes del inicio de la ceremonia, prevista para las 18:00 horas. Junto a ellos estarán, además de la representación del Gobierno, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Desde el Partido Popular andaluz, de hecho, aseguran a El HuffPost que la ministra de Hacienda permanecerá cerca de los reyes durante la ceremonia, con el objetivo de minimizar posibles abucheos en un acto que, contra las previsiones iniciales del Gobierno, contará con una afluencia mucho mayor de público de la esperada.

Lugar y ceremonia

Finalmente, el homenaje se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín, uno de los recintos con mayor capacidad de la ciudad, con aforo para hasta 5.000 personas. Es decir, muchos vecinos de la localidad andaluza podrán estar presentes en el acto. La decisión ha sido adoptada por el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, en consenso con el Obispado, atendiendo al clamor popular de celebrar un acto multitudinario y abierto a la ciudadanía. Además, se ha habilitado un dispositivo especial de transporte gratuito para facilitar la asistencia al recinto.

Fuentes de la Conferencia Episcopal han señalado a este periódico que la misa central del homenaje seguirá un formato similar al celebrado en Valencia con motivo del primer aniversario de la DANA, con un tono sobrio y centrado en el recuerdo y la oración por las víctimas.

Mientras Andalucía se prepara para una serie de actos conmemorativos en memoria de los fallecidos en Adamuz, sigue en el aire una incógnita que parecía haberse despejado días después de la tragedia: cuándo se celebrará finalmente el funeral de Estado acordado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, una cita que, por ahora, continúa sin fecha definida.

Además, este mismo jueves también tendrá lugar una misa en recuerdo de los fallecidos en Adamuz en Madrid, lugar al que se dirigía y del que provenían ambos trenes accidentados.

Cómo va la investigación

Las investigaciones sobre el siniestro sucedido en Adamuz siguen su curso aunque la principal hipótesis se sustenta en la rotura de uno de los raíles por un fallo en la soldadura, lo que hubiera provocado el descarrilamiento del ferrocarril. En ese sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles que la reconstrucción de la vía dañada podría demorarse hasta diez días más hasta que se retome el trayecto ferroviario Madrid-Sevilla.

En otras palabras, el tramo podría estar habilitado sobre la segunda semana de febrero después de uno de los accidentes más catastróficos de la historia de España y el primero que se produce en la línea de Alta Velocidad. Mientras tanto, toda Andalucía trata de recomponerse después de uno de los golpes más duros de su historia reciente en el que perdieron la vida 45 personas y cientos de ellas salieron heridas. Tras las cifras, quedan familias descompuestas y heridas que necesitarán mucho tiempo para empezar a cicatrizar.