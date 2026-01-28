Dabiz Muñoz, chef: "El menú de cocina líquida costará 450 euros, teníamos que ponerlos al mismo nivel"

Daviz Muñoz no para de innovar entre fogones. El chef de DiverXO, con tres estrellas Michelin, es uno de los mejores cocineros del mundo y mantiene una meca de la gastronomía como muy pocos, tanto en España, como en el mundo. Ahora, ha inaugurado un nuevo punto de inflexión en la alta gastronomía: el menú líquido.

Tal y como ha podido saber el diario El Español, este nuevo menú líquido, que convivirá con el sólido, se presenta "sin alcohol, sin azúcar y con bebidas fermentadas elaboradas en el propio restaurante". "La idea era que las bebidas fermentadas fuesen 0,0, y no queríamos que tuviese sensación dulce en boca, que fuese un menú sin azúcares", explica el propio chef en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Según él mismo explica, "huimos un poco de la palabra maridaje, porque lo que hacemos en una cocina líquida que convive de forma orgánica con la cocina sólida", cuenta. De hecho, describe su nuevo menú como "una montaña rusa", puesto que quería que "rompiese con las reglas" establecidas.

"Queríamos que tuviese importancia por sí mismo. Entendimos que teníamos que quitarnos todos los prejuicios y aprender de disciplinas nuevas", explica el cocinero.

Tal y como reza la publicación, para elaborar su nuevo trabajo, el equipo de DiverXO empezó a buscar inspiración en la ingeniería de los alimentos, la bioquímica, el arte, la ciencia, la sumillería. "DiverXO se caracteriza porque siempre hemos intentado abrir camino y reinventarnos a nosotros mismos", asegura el chef.

La máxima expresión de DiverXO

"Para mí actualmente el menú líquido de DiverXO con la combinación con el menú sólido es la máxima expresión, es la mejor forma de hacerse una idea de qué significa DiverXO a día de hoy", reconoce Muñoz sobre su marca. "Queremos que el menú líquido y sólido discurra de forma paralela, es una manera de tomar los dos menús a la vez".

En cuanto al precio: "Si queríamos que los dos menús tuviesen la misma importancia, entendíamos que teníamos que ponerlos en el mismo nivel", explica el chef. Por este motivo, ambos menús tienen el mismo precio: 450 euros. "Hemos creado la opción de degustar el menú sólido entero y la mitad del líquido, o el menú líquido entero y la mitad del sólido, por lo que habría pases que solo tendrían parte líquida", explica en sus declaraciones recogidas por el medio de comunicación.

Algunas de las bebidas que incluye este nuevo trabajo: