La AEMET pronostica la fecha para el fin del temporal de nieve y lluvias que azota a España

Vista de las calles de Torrelodones (Madrid) cubiertas de nieve por la borrasca Kristin.

La borrasca Kristin ha provocado este miércoles toda una vorágine de incidencias. En gran parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares se han vivido grandes vientos, lluvias intensas y varias nevadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las fuertes rachas de viento y el temporal marítimo han sido provocados por una "marcada circulación atlántica con el predominio de intensos vientos de componente oeste y el paso de sucesivos frentes atlánticos".

En apenas unas horas, Madrid se ha llenado de nieve y ha alterado completamente la movilidad, generando kilométricos atascos y la suspensión y desvíos de las líneas de transporte público. La dificultad de desplazamiento ha aumentado especialmente en el norte y el oeste de la capital desde las primeras horas de la mañana.

Una borrasca pequeña, pero potente

Según la propia AEMET, Kristin será tan "efímera" como "profunda". El portavoz de la agencia, Rubén del Campo, ha intervenido en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta para pronosticar el final de la borrasca.

"Es una borrasca pequeña, pero potente, ha atravesado ya la península y está dejando un reguero de avisos en toda España, la nieve en Madrid va a ir cesando, la cota va a ir subiendo, pero muy pendientes de las nevadas todavía en otras zonas del norte y este de la península, y sobre todo del viento", ha mencionado Del Campo.

Según ha comentado, el viento puede dejar rachas "muy fuertes o incluso huracanadas, que ya las ha dejado y lo puede seguir haciendo en las próximas horas en el este, sur y zonas del centro de la península".

La AEMET pronostica el final: el jueves no será lo mismo

Preguntado el portavoz si "todo" va a amainar, ha hablado sobre varios aspectos a tener en cuenta.

La tendencia de la nieve es que quede ya "más situada en zonas de montaña, en cotas más altas".

Va a seguir lloviendo "con intensidad".

Pide mucho "ojo" con el viento, ya que mañana, jueves, "también va a soplar con fuerza, especialmente en zonas del este y sur de la península".

Acompañando al viento, "temporal marítimo, olas que pueden superar los seis o siete metros, tanto en Galicia como puntos del Mediterráneo, allí las olas pueden ser o 4 metros".

, allí las olas pueden ser o 4 metros". En definitiva, el jueves no va a ser un temporal "tan intenso como hoy, pero todavía vientos fuertes y lluvias abundantes".

La probabilidad de precipitación en Madrid

En la Comunidad de Madrid la AEMET pronostica cuándo bajará la probabilidad de la precipitación.