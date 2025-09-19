El PP de Ayuso tiene un problema con la bandera de Palestina: denuncia que un alcalde la coloque en un balcón del ayuntamiento

El PP de Madrid tiene un problema con la bandera de Palestina. Después de denunciarse que el gobierno de Ayuso está poniendo trabas para que esta enseña pueda verse en colegios públicos de la región, ahora su partido también ha denunciado al Ayuntamiento de Casarrubuelos (donde gobiernan PSOE y Más Madrid) por ponerla en una de las ventanas de la fachada del edificio consistorial.

La bandera fue colocada a principios de septiembre en la zona que ocupa el despacho del alcalde de la localidad, Vicente Astillero (Más Madrid), con una muestra de solidaridad con las víctimas en Gaza y rechazo al genocidio cometido por Israel. "Es un tema de Derechos Humanos", ha explicado el regidor en declaraciones a Europa Press.

La enseña palestina no está acompañada de ningún texto "para no ofender a nadie", según el alcalde, que ha defendido que además no tiene mástil y está situada en el balcón de su despacho, alejada de las cuatro banderas oficiales que ondean en el Ayuntamiento.

El PP de la localidad ha denunciado la colocación de esta insignia ante un juzgado al considerar que se vulneran los principios de "neutralidad ideológica y de objetividad" y no responde al interés general. "La bandera lo es de una entidad extranjera que está, en la actualidad, en conflicto de guerra con un país soberano como Israel", defiende Javier Romero Chacón, concejal del PP en este municipio de algo más de 4.200 habitantes.

En un escrito en el que requiere al Ayuntamiento para la retirada de la bandera, el edil 'popular' alega el deber de "neutralidad e imparcialidad" frente a este conflicto por parte de la Administración y defiende que la colocación de esta "bandera extranjera propia de una entidad en conflicto armado internacional no responde a la defensa del interés general municipal".

En este sentido, acusa al equipo de Gobierno de emplear "un bien público para un uso privado como lo es el apoyo a una entidad extranjera" y "captar apoyos a favor de una de las dos partes del conflicto".

"Intenta dividir y buscar apoyos para una de las partes en un conflicto armado, con el empleo indebido de medios públicos, a la sociedad de Casarrubuelos y la española, lo que implica la posible asunción de responsabilidades legales", argumenta en el escrito consultado por Europa Press.

El regidor de la localidad ha reafirmado su intención de mantener la bandera en la fachada de la Casa consistorial, a unos 15 metros de distancia de las banderas oficiales, por una cuestión de defensa de los Derechos Humanos y ha insistido en que "los vecinos están ajenos" a la polémica.

"La única polémica es la que ha generado el PP con su denuncia", ha indicado Astillero, que ha explicado que ayer se personaron en el Ayuntamiento agentes de la Guardia Civil para realizar fotografías para las diligencias del juzgado.

Según ha defendido el alcalde, en otras ocasiones ondean en la fachada del Ayuntamiento banderas en solidaridad con otras causas como el 8M, Día de la Mujer, el 25N, Día contra la violencia machista, o la LGTBI, además de las de las peñas de la localidad durante las fiestas patronales.