Una asociación denuncia que Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños

Marea Palestina ha alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, pero ha recordado que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado este miércoles contra la Comunidad de Madrid tras conocerse las quejas de estos profesores.

"Hoy he visto que prohíben los colegios cualquier manifestación de apoyo a Palestina y de condenar el genocidio. Es infumable y no representa a Madrid", ha expuesto a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han insistido a Europa Press.

Al igual que López, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también se ha pronunciado ante la posibilidad de que la Comunidad de Madrid prohíba a los centros educativos de la región exhibir banderas palestinas. "Curioso concepto de libertad. No tuvo ningún problema con las banderas ucranianas, y ahora censura que se puedan exhibir banderas palestinas en los centros. Creo que retracta el carácter de la señora Díaz Ayuso, de su concepto de libertad y desde luego su nulo compromiso con la solución del genocidio", ha manifestado Martín desde Las Rozas.