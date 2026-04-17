El PP recibe a María Corina Machado y pide unas elecciones libres en Venezuela

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este viernes con la líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz , María Corina Machado, en el marco de un acto celebrado en la sede de Génova con cargos del PP y venezolanos residentes en España. Durante la cita, el popular ha pedido que Machado pueda regresar a Venezuela, así como que se celebren unas elecciones libres en el país, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro (quien ahora se enfrenta a un juicio) por parte de EEUU.

"Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes", ha señalado el mismo en una intervención en Génova junto a la opositora, donde también ha afirmado que España debe estar con la "Hispanoamérica libre" y "no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas".

También ha querido defender su trayectoria, la cual, según ha dicho "es un ejemplo de coherencia y de determinación. Ha defendido los valores de dignidad, libertad y paz civil”. “Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal y la de tu familia. España conoce bien el valor de la libertad, nos costó mucho obtenerla. Sabemos las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos lo que es vivir sin libertad. Por eso no podemos mirar para otro lado”, ha agregado el popular.

Los exiliados venezolanos aplauden a Machado

En una parte del acto han estado presentes exiliados venezolanos que residen en España, a quienes se ha querido dirigir la opositora. "Sabemos lo que nos une, nos une la historia, la cultura, el idioma, pero también nuestra pasión por la libertad, expresada en nuestras constituciones", ha señalado Machado.

"Que restituyen el derecho de los pueblos a vivir en el orden natural de las cosas, que se expresa jurídicamente en el orden constitucional y que nace de la expresión de la soberanía a través del voto”, ha agregado. "Y eso es lo que hoy los venezolanos defendemos, por lo cual el mundo nos admira y reconoce. Logramos esa gesta que todos nos dijeron imposible: unir a una nación alrededor del anhelo, al anhelo de libertad, de soberanía y de unir a nuestras familias”, ha sentenciado antes de terminar el acto.