La justicia de EEUU rechaza desestimar el caso contra Nicolás Maduro: todas las claves de la última comparecencia 

El expresidente venezolano Nicolás Maduro asiste a su comparecencia ante el tribunal de Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026.

Este jueves ha tenido lugar, como estaba previsto, la comparencencia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el tribunal de Nueva York, en el marco de un proceso judicial que se prevé que se alargue y sea bastante complejo.

La audiencia ha comenzado con unos 45 minutos de retraso y una de las principales claves en esta jornada ha sido el rechazo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, a la petición de la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, para desestimar el caso.

También ha reconocido que no considera al exlider venezolano ni a Flores como "una amenaza de seguridad nacional", pues ambos se encuentran bajo la custodia estadounidense.

Además de ello, la mayor parte de la comparecencia, que ha durado unos 90 minutos en total, se ha centrado en cómo las sanciones de EEUU están afectando a Maduro y Flores, quienes han pedido que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de ambos.

Algo que desde la justicia parece que han avalado debido al caso "extraordinario" y los recursos que se necesitan para el proceso, aunque desde la fiscalía han criticado que Maduro "saqueó" la riqueza de Venezuela y que por lo tanto no deberían poder utilizar este dinero.

Una de las principales diferencias con respecto a la primera comparecencia del venezolano es que en esta ocasión el exmandatario no ha querido dar un discurso ni hablar, sino que ha optado por escuchar las intevenciones a través de los auriculares y ha guardado silencio junto a su esposa. Tampoco se ha escuchado a nadie del público gritar nada.

Por ahora, se desconoce la fecha para el juicio. Mientras tanto, tanto Maduro como su mujer han sido llevados de vuelta a la prisión dónde se encontraban detenidos. Ambos han sido acusados de narcoterrorismo y de otros delitos relacionados con armas, cargos de los que se han declarado inocentes.