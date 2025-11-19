Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronuncia en estos soprendentes términos sobre Sor Lucía Caram
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronuncia en estos soprendentes términos sobre Sor Lucía Caram

El dirigente ucraniano, de visita en España, ha mandado un mensaje a la monja. 

Sor Lucía Caram, en su vídeo de redes sociales.TWITTER / SOR LUCÍA

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sorprendido a propios y extraños al compartir en su perfil de X, donde tiene 8,1 millones de seguidores, un mensaje y un vídeo dirigido a la monja Sor Lucía Caram. 

Zelenski ha estado en España y ha visitado el Congreso de los Diputados, ha estado con e rey de España y ha visitado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el museo Reina Sofía para hacerse una foto delante del Gernika de Picasso. 

En la red social de Elon Musk, Zelensky ha escrito: "La hermana María Lucía Caram Padilla, directora de la Fundación del Convento de Santa Clara, ha visitado Ucrania más de 40 veces desde el inicio de la agresión rusa. En cada ocasión, lleva consigo oración, apoyo a nuestros soldados heridos y ayuda humanitaria para nuestro pueblo". 

Y ha proseguido: "Gracias a la cooperación con la Fundación, nuestro país ha recibido vehículos, medicamentos, generadores, mantas, equipo quirúrgico, un hospital móvil y ambulancias con cuidados intensivos". 

El presidente ucraniano desde que que comenzase la invasión rusa ha entregado en Madrid una distinción a la monja argentina: "Hoy en Madrid, entregué a la Hermana María Lucía la Orden de la Princesa Olga, de III clase". 

"Le agradecemos sinceramente su atención a Ucrania. Siempre estaremos agradecidos a todos aquellos que no permanecen indiferentes ante nuestra lucha y ayudan a Ucrania a proteger a su pueblo: líderes espirituales, figuras de la sociedad civil, políticos, empresarios. ¡Gracias!", ha afirmado el presidente ucraniano en X junto a un vídeo donde se puede ver a Caram recibiendo la distinción. 

En sus redes sociales, Sor Lucía Caram se ha hecho eco de su encuentro con Zelensky y ha seguido pidiendo apoyo para Ucrania, que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha visto mermada su capacidad de defensa frente a Rusia en comparación con la Administración Biden, que desde el primer momento armó y apoyó financieramente a Ucrania. 

