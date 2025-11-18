Sánchez ratifica "el compromiso de España con Ucrania" con tres nuevos paquetes de ayuda por 817 millones de euros

No hay mejor modo de "demostrar el compromiso de España con Ucrania". Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de una triple partida de ayuda económica por valor de 817 millones a Kiev aprovechando la visita de Volodimir Zelenski.

Este martes, ambos líderes han comparecido tras una jornada de numerosas reuniones y actos de Zelenski, que previamente se vio con el rey, con las autoridades en el Congreso y con empresarios. También hubo tiempo para una "simbólica" sesión privada junto a Sánchez para visitar el Guernica de Picasso.

Ya en La Moncloa y tras un breve encuentro entre ambos, Sánchez y Zelenski han renovado la alianza bilateral con un amplio paquete de ayudas cuantificada en 817 millones y centrada en la ayuda militar y en la reconstrucción de Ucrania. La primera alcanzará un importe de 615 millones, mientras que para la reconstrucción se destinarán otros 200 millones, más una tercera partida de 2 millones como parte de un programa de la ONU para recuperar los sistemas de calefacción en zonas devastadas por los ataques rusos.

De esos 615 millones para cuestiones puramente militares, Sánchez ha detallado que 300 irán destinados a la adquisición de nuevo equipamiento defensivo para las tropas ucranianas, otros 215 se transferirán vía Comisión Europea para la producción de nuevos sistemas aéreos y los 100 restantes se utilizarán para adquirir sistemas de defensa estadounidenses dentro del programa de compras de la OTAN.