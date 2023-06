Elecciones generales 2023: candidaturas y última hora del posible pacto entre Sumar y Podemos en directo

El PRC de Revilla se cae de las generales

Nueva vuelta de tuerca en Cantabria. Con 55 votos a favor y 5 en contra. Este ha sido el resultado por el que la cúpula del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23-J. En una decisión que se venía perfilando después de la derrota electoral del 28-M, en la que los regionalistas cántabros cayeron a tercera fuerza ante un PP en alza, el PRC no optará a revalidar el escaño con el que contaron esta pasada legislatura en las Cortes.

​La decisión ha sido adoptada, precisamente, aludiendo a esos malos resultados. Cabe destacar que los de Revilla han sorprendido recientemente también con su propuesta de apoyar una investidura del candidato popular en Cantabria, con el objetivo de que Vox no entre en un Ejecutivo de coalición en dicha región.