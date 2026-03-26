En marcha la cuarta reforma de la Constitución Española: será para que Formentera tenga senador propio

Ya está en marcha la cuarta reforma de la Constitución Española de 1978. Este jueves el Congreso de los Diputados ha dado su 'sí' (a falta de la aprobación en la Cámara Alta) a esta modificación, que tiene como objetivo que Formentera tenga un senador propio. La isla balear lo comparte con Ibiza.

Para que saliera adelante en la votación de este jueves se necesitaba una mayoría de tres quintos en el Congreso, que se ha logrado con 312 'síes', frente a 33 noes y cinco abstenciones. Ahora se necesitará otra mayoría de tres quintos en el Senado, alcanzable si PP y PSOE votan a favor, como han hecho este jueves.

Sólo Vox ha votado en contra de esta reforma constitucional, mientras que UPN y cuatro diputados de ERC se han abstenido (según apunta EFE, fuentes del grupo republicano han indicado que ha sido por error).

El apoyo del PP se ha desatascado después de que el PSOE permitiera aprobar una enmienda a esta reforma para que la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano en lugar de la de Eivissa, como proponía el Parlament balear.

Una vez el Senado dé su aprobación, el siguiente paso sería la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

La reforma afectará al Artículo 69.3

La reforma afectará en concreto al Artículo 69.3 de la Constitución en el que se dice que: "En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma".

Con la reforma, esta enumeración final pasaría a: "Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma".

Anteriores reformas de la Constitución

Hasta el momento, la Carta Magna ha sido reformada en tres ocasiones, todas mediante el procedimiento ordinario, que son las siguientes: