Entre el entusiasmo y la cautela: así reciben los docentes la bajada de ratios y horas lectivas anunciadas por Sánchez

El presidente del Gobierno ha sacado la artillería pesada en materia educativa: menos horas lectivas para los docentes, ratios más bajas en las aulas y la reducción de la carga burocrática. Tres propuestas que han generado un terremoto (positivo para muchos) en el sector educativo y que podrían suponer un antes y un después en las condiciones laborales del profesorado... si se aplican de verdad, claro. Las iniciativas en cuestión son reducir las horas lectivas del profesorado a 23 en Primaria y 18 en ESO y Bachillerato, disminuir las ratios alumno-maestro, y reducir la carga burocrática que enfrentan los docentes.

En El HuffPost hemos querido saber cómo recibe el profesorado este anuncio, y para ello hemos hablado con la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), el sindicato mayoritario de la enseñanza pública en España. Desde allí, afirman que, aunque valoran de forma positiva el anuncio, creen que llega con retraso y que su aplicación real dependerá, como siempre, de algo tan prosaico como el presupuesto. "Es necesario e imprescindible tener una norma básica que regule esta cuestión en todo el Estado pero no es menos cierto que esta medida llega tarde por parte del Gobierno, ya que la gran mayoría de las CCAA ya han adoptado dicha medida", afirman.

Desde el sindicato aplauden que por fin exista una norma estatal que unifique el número de horas lectivas del profesorado, pero recuerdan que la mayoría de las comunidades autónomas ya habían tomado esta medida por su cuenta. Es decir, el anuncio no impactará igual en todas partes, aunque sí en aquellas regiones que aún no lo habían implantado. Eso sí, el sindicato lanza un mensaje claro: "Lo que sería necesario a partir de este momento es que las CCAA reciban fondos presupuestarios para aplicar y seguir aplicando dicha medida". Porque sin recursos, la medida podría quedarse en papel mojado.

Mejor enseñanza, no menos trabajo

Una de las claves que ANPE quiere dejar clara es que reducir las horas lectivas no significa trabajar menos, sino trabajar mejor. La jornada laboral del profesorado sigue intacta, pero ahora podrán atender a menos grupos de alumnos y preparar con más profundidad cada clase. Esto, explican, se traduce directamente en una mayor calidad educativa, ya que se facilita una enseñanza más personalizada, especialmente en etapas como la ESO y el Bachillerato, donde los grupos pueden llegar a ser muy grandes.

"Esta reducción del horario lectivo implica que el profesorado atenderá directamente a menos grupos de alumnos, por lo que la enseñanza será más individualizada, no olvidemos que la jornada del profesorado seguirá siendo la misma, y en el mismo tiempo atenderá a menos alumnos. También es muy relevante tanto la reducción del número máximo de alumnos por aula como de la burocracia existente", afirman desde ANPE.

Además, subrayan que no basta con reducir horas lectivas. Es igual de fundamental disminuir el número máximo de alumnos por aula y poner freno a la carga burocrática que, en muchos casos, impide al profesorado centrarse en lo realmente importante: enseñar.

La burocracia, otro de los puntos clave

La otra gran promesa del Gobierno —reducir la carga administrativa del profesorado— es algo que parece haber sentado bien en el sector. ANPE confirma que la burocracia es uno de los grandes lastres del sistema educativo actual. Eso sí, el sindicato pide ir con pies de plomo: no hay una única solución válida para todos los centros y etapas educativas. Por eso, consideran urgente empezar a trabajar ya en un plan específico para simplificar procesos y documentos innecesarios. ¿La idea? Que el tiempo que hoy se dedica a rellenar formularios pueda utilizarse para tutorías, coordinación docente, trabajo en equipo o innovación pedagógica.

"Las medidas especificas hay que analizarlas por etapas educativas y tipos de centros, por eso, tras el anuncio del Presidente, es necesario empezar a trabajar en un plan para la reducción de la burocracia, teniendo en cuenta esa tipología y características. Desde luego que se descargaría la jornada laboral si se simplificase la burocracia y podría ser utilizado ese tiempo para cuestiones pedagógicas en vez de administrativas", subrayan desde la asociación.

¿Qué más asignaturas quedan pendientes?

Más allá de las medidas anunciadas, ANPE señala una asignatura pendiente fundamental: construir una carrera profesional docente sólida, con incentivos reales, formación de calidad y estabilidad laboral. La LOMLOE ya contempla esta posibilidad en su disposición adicional séptima, y el propio Ministerio se ha comprometido a trabajar en ello con los sindicatos.

"Además de las 3 medidas anunciadas, es necesario e imprescindible establecer una carrera profesional docente, que motive al profesorado y dignifique la profesión. La propia LOMLOE así lo establece en su Disposición Adicional séptima y en eso se ha comprometido el Ministerio a trabajar con los sindicatos. El objetivo debería ser tener un Estatuto de la Función Pública docente, en el que se establezcan unas condiciones mínimas para el profesorado de todo el Estado", ha sentenciado finalmente el sindicato.

