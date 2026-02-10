Expedientan a Vox por soltar globos en recuerdo a víctimas de ETA

Suelta de 379 globos negros este jueves en Vitoria para reivindicar la adopción de medidas para el esclarecimiento de los 379 crímenes de ETA aún no resueltos completamente

El Ayuntamiento de Vitoria ha abierto un expediente a Vox por soltar el pasado jueves globos negros en recuerdo de los 379 asesinatos de ETA aún sin esclarecer.

La formación presidida por Santiago Abascal solicitó permiso al Ayuntamiento para celebrar un acto en la plaza de los Fueros de la capital alavesa en el que participó el portavoz nacional de Vox de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.

Fuentes del Consistorio vitoriano han informado a EFE de que se ha abierto un expediente porque en la autorización que se les concedió estaba expresamente prohibida la suelta de globos, ya que se consideran residuos.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están redactando el informe y en función de lo que decida el instructor sobre la calificación del incumplimiento se decidirá la sanción.

Según Ecopositivo, los globos pueden tener un impacto significativo en la fauna marina y terrestre. Se estima que una gran cantidad de globos termina en el océano, donde representan un grave riesgo para la vida silvestre. Según un estudio de la FAADA, los globos pueden ser confundidos con alimento por animales marinos, lo que puede llevar a la asfixia o a la muerte por obstrucción del sistema digestivo.

Además, los fragmentos de globos pueden permanecer en el medio ambiente durante siglos, afectando a la vida silvestre y contribuyendo a la contaminación.