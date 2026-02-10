Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ambra, joven trabajando en las minas de Australia: "Mi abuela siempre me decía que las cosas se hacen bien o no se hacen"
Sociedad
Sociedad

Ambra, joven trabajando en las minas de Australia: "Mi abuela siempre me decía que las cosas se hacen bien o no se hacen"

Esta italiana lleva 3 años en el país oceánico y ha pasado por diferentes puestos de trabajo. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Jóvenes trabajando en una mina, en una imagen de archivo.
Jóvenes trabajando en una mina, en una imagen de archivo.Getty Images

Ambra Luparello tiene 26 años y como muchos otros jóvenes de distintos países del mundo un día decidió hacer sus maletas y poner rumbo a miles de kilómetros de distancia para ganarse la vida con un trabajo digno. Esta joven italiana se decantó por Australia hace 3 años y actualmente trabaja en una mina de Newman, en Australia Occidental. 

"De pequeña, me decían que era un sueño inalcanzable, que cuando te haces adulta trabajas, tienes que mantenerte y que no tienes ni el tiempo ni el espacio para perseguir lo que realmente deseas", manifiesta, tal y como recoge el diario italiano Il Fatto Quotidiano

Graduada en ingeniería agrícola, las dificultades económicas por las que pasaba su familia le llevaron a trabajar desde muy joven: "Tuve trabajos sencillos como dependienta, camarera y dependienta", relata. 

Un cambio de rumbo

Cumplidos ya los 20, su espíritu aventuro le llevó a explorar opciones fuera de su Italia natal. Australia es el que se perfilaba como favorito dados los buenos salarios y condiciones de trabajo que había escuchado decir a personas que ya estaban viviendo en el país oceánico. Dicho y hecho: el 7 de julio de 2023, sola, se montó en el avión sin plan, sin futuro pero con mucha ilusión: "Me gusta pensar que en ese momento, el miedo a no realizar mis sueños se volvió mayor que el miedo a irme sola", reconoce. 

"Siempre he tenido una visión muy clara: o lo haces a lo grande o lo dejas en casa . Mi abuela siempre me decía que las cosas se hacen bien o no se hacen", añade. Durante estos años en Australia ha pasado por diversos puestos: desde camarera a jardinera, pasando por granjas, fábricas y, desde principios de 2025, en la mencionada mina

El esfuerzo es notable. Hay días que trabaja dos semanas seguidas, siete días a la semana, durante 11 horas al día. Como compensación, disfruta después de una semana libre. Actualmente ejerce de ayudante de cocina y limpiadora de las habitaciones y oficinas de la mina. 

Reconoce que, a pesar de todo, el ritmo es menos frenético y la calidad de vida mejor. Tiene más posibilidades de viajar, especialmente a Asia por la proximidad geográfica. Con respecto a la vivienda, es más cara que en Italia, pero se compensa con los elevados salarios que percibe: 30 dólares la hora para contratos eventuales (de guardia) y de 24 dólares la hora para trabajadores a tiempo completo. 

"No son cifras medias, sino el mínimo legal", reconoce una joven que ha conseguido hacer de Australia, a más de 13.000 kilómetros de su Rávena natal, su casa: "No creo que, en este momento, Italia ofrezca a los jóvenes las mismas oportunidades laborales que se pueden encontrar en el extranjero, especialmente para aquellos con habilidades o especializaciones", concluye. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Sociedad