Las camisetas que Bad Bunny regaló al equipo de Zara de A Coruña aparecen en Vinted por un pastizal
¿Lo pagarías?

Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl 2026.Kathryn Riley

La impactante actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl sigue resonando en medio mundo y las reacciones y los comentarios se han disparado desde que Benito pusiese el estadio patas arriba con sus canciones y con un alegato en favor de la cultura latina. 

Además de por su mensaje, la actuación de Bad Bunny ha dado que hablar por su indumentaria, toda de la firma española de moda Zara

El cantante llevó una camiseta en tonos crema, con inspiración deportiva, con el apellido Ocasio y ese '64' del que ya han surgido las correspondientes teorías sobre su simbolismo. 

Muchos dicen que ese número hace referencia a la cantidad de muertes en la isla tras el huracán María en 2017 o que podría ser el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio. 

Ha sido noticia que el cantante deje a un lado firmas de alta costura y apueste por la línea de la marca española de Amancio Ortega, con precios para todos los públicos. Pero ahí no ha quedado la cosa. 

Detalle con los empleados de Zara

El artista también ha querido tener un detalle con los trabajadores del equipo de Zara en A Coruña y les ha mandado una copia de la camiseta que llevó en esa mágica noche con una nota. 

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", dice la carta que acompaña al regalo, que ha llegado de sorpresa a los trabajadores del polígono de Sabón, en Arteixo. En el emotivo mensaje aparece también impreso su nombre, Benito, y fecha de 8 de febrero de 2026.

Ahora, la picaresca española ha entrado en juego y alguno de esos trabajadores han decidido sacarse un dinero extra y poner en venta este regalo en la plataforma Vinted, donde se pueden ver algunas de estas prendas a 600 euros y otras a 25.000

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
