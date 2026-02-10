Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
David, jubilado de 70 años, comparte piso con 5 desconocidos: "Encontrar alojamiento siendo mayor es muy difícil"
Había disfrutado de su propia casa, pero en 2020 se vio obligado a venderla por no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

Un jubilado, vistiéndole, en una imagen de archivo.
Un jubilado, vistiéndole, en una imagen de archivo.alvarog1970 / Getty

El mercado inmobiliario español, con los precios de los pisos alcanzando máximos históricos, hace que muchos se vean obligados a compartir para abaratar gastos y poder llegar a fin de mes. Aunque, a priori, se piensa que esta situación es más propia de estudiantes y jóvenes trabajadores, el número de personas de avanzada edad que apuesta por ello va en aumento. 

David es un ejemplo de ello. Este operador de maquinaria de ingeniería jubilado comparte piso con cinco desconocidos. Paga aproximadamente 450 libras, lo que equivale a 518 euros, y manifiesta que de no ser así tendría serias dificultades para poder pagar una vivienda para él solo: "Encontrar alojamiento para una persona mayor es muy difícil", afirma el pensionista. 

No siempre ha compartido

El jubilado no siempre ha estado en esta situación. Anteriormente, vivía en su propia casa en Birmingham, estaba casado y su economía permanecía estable. Fue en 2020, con la crisis del coronavirus, cuando sufrió un gran bache económico que le obligó a vender su casa porque no podía hacer frente a la hipoteca.

Su pensión, modesta, le llevó a esta casa en la que dispone de su propia habitación con ducha. El inmueble cuenta con una cocina y jardín amplío además de un lavadero: "Los demás trabajan, todo va bastante bien", subraya.

Compartir piso en España 

El análisis Perfil de las personas que comparten vivienda, elaborado por Fotocasa, detalle que el 72% de los inquilinos tiene menos de 35 años, lo que revela la preferencia de los jóvenes españoles por este tipo de arrendamiento. 

No obstante, un estudio llevado a cabo también por el portal inmobiliario Fotocasa en colaboración con Netquest, empresa especializada en recogida de datos online, pone de relieve que el 46% de los españoles que comparte piso tiene entre 30 y 50 años.

