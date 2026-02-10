Dudas en el PP tras las elecciones en Aragón: "Que perdamos escaños, tal y como está el país, es inconcebible"

El triunfo de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón celebradas este pasado domingo no ha dejado el poso de satisfacción que se esperaba en el PP. Su barón ganó de forma solvente, con más de un 34% de los votos, pero retrocedió dos escaños con respecto a los anteriores comicios por culpa de un Vox que sigue imparable.

La situación que ya se dio en Extremadura hace mes y medio ha vuelto a repetirse de forma agravada en Aragón: los líderes del PP, que buscaban librarse de la influencia de Vox anticipando las elecciones, son ahora más dependientes de Santiago Abascal. Y sus respectivas investiduras penden de un hilo.

María Guardiola tuvo el consuelo de que obtuvo un escaño más que en 2023, pero Azcón ha perdido dos representantes en las próximas Cortes de Aragón, uno por la provincia de Zaragoza y otro por Huesca. Una realidad que el propio líder autonómico y también Alberto Núñez Feijóo intentaban esconder subrayando que el PP había ganado con rotundidad las elecciones.

"Hay un mensaje claro y nítido: el PP ha ganado. Sólo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado esta noche los comicios", decía Azcón ante sus afiliados. "El PP ha vuelto a ganar las elecciones y el PSOE ha vuelto a perderlas. Esa es la conclusión objetiva, matemática y real de lo que ha pasado en Aragón", dijo este lunes Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP. Y añadió en clara alusión a Vox: "No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros".

Alberto Núñez Feijóo, con Azcón de fondo, este lunes en Génova EFE

Pero el retroceso en escaños en Aragón y la dependencia absoluta de Vox ha dejado muchas dudas dentro del PP. "Esto es un desastre. ¿En qué momento permites que se convoquen unas elecciones para bajar escaños?", reflexionaba ayer un cuadro medio del partido. "Tal y como está el país, que perdamos escaños es inconcebible", aseguraba otro en conversación informal con El HuffPost.

El avance imparable de Vox, que condiciona los nuevos gobiernos autonómicos, está llevando a que diferentes dirigentes estén pidiendo a Feijóo que tome decisiones sobre su relación con el partido de Abascal. De momento, el líder del PP advertía ayer a la formación rival que convertirse en un "muro" puede acabar pasándole factura en próximas citas electorales. "Que no se confundan sobre quiénes son sus adversarios y tampoco sobre cuáles son las prioridades. No somos iguales, pero seguro que hay puntos de acuerdos coherentes entre sus votantes y los nuestros. Lo que acordemos de forma razonable se hará, y lo que no acordemos porque no está en la Constitución y en las leyes, no se hará", aseguraba, dejando clara la voluntad de diálogo del PP con Vox para materializar en acuerdos lo que la voluntad popular ha decidido en las urnas.

A nivel interno, en el PP de Aragón admiten que se han visto debilitados por "el voto del cabreo", que de forma indiscutible ha capitalizado Vox. "La campaña no ha funcionado como habríamos querido. Nosotros hemos hecho de forma reiterada un llamamiento a favor del voto útil, pero la gente ha votado cabreada", aseguran.

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, tras las elecciones de este domingo EFE

De cara la negociación con Abascal, los más cercanos a Azcón reiteran que el mandato de los aragoneses "ha quedado clarísimo". "En la anterior negociación nos pidieron la Vicepresidencia de despoblación y la consejería de Agricultura. A ver ahora", reflexionan, intuyendo que las pretensiones de Vox serán mucho mayores ahora. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ya adelantó que buscan consejerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan acometer "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

Una de las principales críticas que recibió el equipo de Azcón sobre el diseño de su campaña fue contar para el mitin de cierre con el grupo Meconios, famoso por cantar aquello de "Vamos a volver al 36", o el agitador ultra Vito Quiles. En el PP de Aragón cree que esta decisión no ha afectado al resultado cosechado en las urnas, pero otros barones del partido creen que imitar a Vox no es una decisión correcta. "Copiarles nunca va a ser la solución. Creo que estas elecciones pueden servir para marcar estrategias de cara al futuro. Debemos decidir entre seguir la estela de Vox y competir en sus nichos o ir a otra estrategias más transversal", reflexiona uno de estos barones. Otro de ellos, mientras, apuesta por "capitalizar" la necesidad del cambio.