Bruce Lee, filósofo: "No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil"

Un visitante junto a un póster de Bruce Lee durante "Leyendas en movimiento" de Julien's Auctions, en Pacific Place el 14 de septiembre de 2024 en Hong Kong, China.

¿Quién no conoce o no ha usado alguna vez la expresión "Be water, my friend"? Se hizo habitual y se ha quedado en nuestra habla tras el spot que hizo famosa esa frase pronunciada por Bruce Lee en una entrevista televisada. Ese fluir como el agua es solo una pequeña parte de la filosofía de vida que aprendió y practicó el actor y maestro de artes marciales nacido en San Francisco pero criado en Hong Kong.

Pero solo por esta expresión no se puede decir que la filosofía oriental está de moda. Bruce Lee bebe directamente de esa cultura y de cómo afrontar éxitos, fracasos y retos. Más útil que nunca en una sociedad cada vez más perdida y vulnerable, es un manual perfecto de "renacimiento". Hay muchos más ejemplos que este, que al fin y al cabo, quedó como algo manido.

Mucha más hondura y alcance tiene esta otra que ha sobrevivido al tiempo, tras la muerte prematura y trágica de Lee: "No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil". Hoy circula también como mantra en libros de autoayuda, redes sociales y discursos motivacionales. Pero reducirla a una cita inspiradora es quedarse corto. Resume una filosofía vital construida a base de disciplina, rechazo de la comodidad y una relación muy concreta con el sufrimiento.

Bruce Lee nunca defendió una vida sin obstáculos. Al contrario, entendía la dificultad como un instrumento de transformación. En un mundo obsesionado con el éxito rápido y las soluciones fáciles, su pensamiento resulta incómodo... y por eso sigue siendo relevante.

La frase y lo que realmente significa

La idea central es que la fortaleza no se hereda ni se concede, se construye. Y solo aparece cuando una persona se ve obligada a resistir. Para él, los problemas no eran enemigos de la felicidad, sino herramientas para afilar el carácter.

La idea central de Lee es clara: la fortaleza no se hereda ni se concede, se construye. Y solo aparece cuando una persona se ve obligada a resistir. Para él, los problemas no eran enemigos de la felicidad, sino herramientas para afilar el carácter.

De Hong Kong a Estados Unidos, sin red de seguridad

Nada mejor que conocer la vida de un personaje relevante y de cómo aplicó todo lo que promulga a su caso, para dar credibilidad a conceptos y frases que los más escépticos pueden ver como meras palabras y "humo".

Bruce Jun Fan Lee nació en San Francisco en 1940, pero se crio en Hong Kong. A los 13 años comenzó a entrenar kung fu. No buscaba violencia ni imponerse a otros: entendía las artes marciales como un camino hacia la confianza y el dominio interior, no como un ejercicio de ego.

Paralelamente, desarrolló una fuerte conexión con el movimiento y la expresión corporal. Practicó baile, actuó en películas desde niño y empezó a comprender el cuerpo como un lenguaje. Esa idea sería clave más adelante, tanto en su cine como en su filosofía marcial.

Con 18 años regresó a Estados Unidos con apenas 100 dólares. Según la Bruce Lee Foundation, estudió filosofía en la University of Washington, dio clases de artes marciales para sobrevivir y abrió varias escuelas en la Costa Oeste. El camino fue cualquier cosa menos fácil.

Racismo, lesiones y una mente entrenada para resistir

Lo más espectacular de Bruce Lee no son sus combates vistos en cine y televisión por millones de personas, sino su actitud ante la vida. Lee se enfrentó a racismo, al rechazo profesional y a las críticas constantes por romper con las normas tradicionales de las artes marciales.

El golpe más duro llegó con una grave lesión de espalda, que según médicos de la época podía poner fin a su carrera. Un informe posterior recogido por CNN explica que pasó meses prácticamente inmovilizado.

Fue entonces cuando llevó su propia cita a la práctica. Incapaz de entrenar físicamente, entrenó la mente: leyó compulsivamente, escribió diarios, desarrolló su pensamiento filosófico y refinó su idea del Jeet Kune Do, un sistema que rechazaba estilos rígidos y defendía la adaptación constante.

Éxito sin comodidad

El reconocimiento internacional llegó tras la serie The Green Hornet y, sobre todo, con películas como Operación Dragón, que redefinieron el cine de artes marciales. Incluso en la cima, Lee no se acomodó. Siguió cuestionando dogmas, mezclando culturas y empujando los límites del cuerpo y la mente.

Su vida fue intensa, exigente y deliberadamente incómoda. No porque despreciara el bienestar, sino porque creía que la comodidad constante anestesia el crecimiento.

Una muerte prematura y un legado intacto

La muerte de Bruce Lee en 1973, con solo 32 años, conmocionó al mundo. Durante décadas, la causa oficial fue un derrame cerebral tras la ingesta de un analgésico. Sin embargo, en 2022 unos investigadores publicaron en la revista Clinical Kidney Journal un nuevo análisis que apuntaba a una hiponatremia —niveles peligrosamente bajos de sodio— como causa probable, según informó The Economic Times.

Más allá de las circunstancias médicas, su legado permanece intacto. Bruce Lee no prometió una vida fácil. Prometió algo más incómodo y más honesto: la posibilidad de volverte fuerte si aceptas la dificultad.

10 'perlas' filosóficas de Bruce Lee

Qué mejor forma de acabar que con un pequeño "manual" de cabecera con "perlas" de vida y de acción, de actitud y de resistencia: