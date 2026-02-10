El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan estratégico para reforzar el estado de bienestar con cien metas, entre las que se incluye una prestación universal por crianza para ayudar a las familias españolas.

En concreto, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el objetivo de esta prestación es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar, así, con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

Se trata de una medida propuesta por Pablo Bustinduy, quien la ha reivindicado desde que tomó posesión de su cargo como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil y que tendría que ir de la mano de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

Por el momento, no se ha especificado cuál será la cuantía de esa prestación y si será la misma para todas las familias, independientemente de su situación económica.

En el mes de junio de 2024, en una entrevista con El HuffPost, Bustinduy ponía sobre la mesa que la ayuda fuera de unos 200 euros por hijo. "Hay 17 países en Europa que tienen una medida de estas características y todos tienen algo en común: tienen índices de pobreza infantil más bajos que España. Una democracia no puede tolerar que casi un tercio de sus niños y niñas vivan en riesgo de exclusión social y pobreza", señalaba entonces.

En la misma conversación, Bustinduy defendía que esta ayuda fuera universal, independientemente del nivel de renta. "Probablemente, haya gente que se preguntará si una familia rica también debe recibir esa ayuda. Sí, pero esas familias ricas deben financiar esta prestación con sus impuestos a través de una reforma fiscal progresiva, de tal modo que acabarán financiando su prestación y las de otras familias", decía.

Triplicar la inversión pública en vivienda

Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia aprobada hoy por el Globierno es el de mejorar el acceso a la vivienda, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años.

La estrategia también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos.

Otros de los objetivos son reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, o disminuir también el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Igualmente, se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015, y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.

A continuación, exponemos las diez prioridades del Gobierno dentro del plan estratégico que aprueba este martes el Consejo de Ministros: