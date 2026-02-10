Belén Esteban se traslada a EEUU, lo da todo durante la Super Bowl de Bad Bunny y protagoniza unas imágenes para el recuerdo: "La madre de España"

La Super Bowl de Bad Bunny pasará a la historia por ser la primera íntegramente en español, por batir los récords de audiencia y por lograr, en un momento en el que los inmigrantes viven perseguidos en Estados Unidos, mandar un mensaje de unificación de América en el que es el altavoz más grande del país.

Su impacto ha traspasado las fronteras y también el de los numerosos rostros conocidos que se trasladaron hasta el Levi's Stadium para disfrutar del espectáculo en directo. La colaboradora de televisión Belén Esteban también se trasladó a Estados Unidos para vivir de cerca este histórico momento y, aunque no estuvo en el estadio, nada le impidió darlo todo en un bar.

Así lo ha compartido en TikTok, donde Esteban ha subido varios vídeos en los que aparece dándolo a los primeros sones de Titi Me preguntó en un establecimiento y gritando "vamos Benito" ante la televisión en la que se empezaba a ver el show de medio tiempo. "Enhorabuena @Bad Bunny qué bien estás haciendo las cosas Benito ✨🫶 #arrribaBenito", ha escrito junto a uno de los vídeos.

Cual animadora, en los vídeos se ve cómo Esteban se va moviendo buscando las mesas donde más animada se encuentra la gente hasta llegar a una tarima donde directamente se dedica a animar al público junto a otro cliente del establecimiento a los sones de Yo perreo sola.

"Desde USA apoyando y gozando a este grande", ha escrito la 'princesa del pueblo' en otro de sus vídeos dándolo todo y animando a los asistentes a que se sumaran al perreo con ella.

Su vídeo se viralizó en cuestión de horas y los comentarios no se hicieron esperar. "La madre de España", señalaba un seguidor. "Esta mujer no tiene complejos y es feliz", apunta otro. "Únicamente Belén Esteban podía irse a una taberna en Estados Unidos a celebrar la #SuperBowl y hacer que todo el local se animase con ella", destacaba otro.

No es la primera vez que Esteban hace gala de lo que disfruta de sus artistas favoritos y de la música en directo. Lo ha hecho con Rosalía, con quien compartió una imagen tras un concierto de su gira El mal querer y que ha dado banda sonora a uno de sus vídeos más recordados con el tema Milionaria.