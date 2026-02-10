El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal

Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias durante el paso de la borrasca Leonardo, el 4 de febrero de 2026.

El Consejo de Ministro aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por el último temporal en los últimos días, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

Qué supone declarar zona tensionada

Una vez declarada un área como zona afectada, se podrán adoptar algunas de las siguientes medidas, previstas en el artículo 24 de la ley:

a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.

d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.

f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).