Miguel Bosé felicita a la selección española de fútbol sala y remata con una dedicatoria a Pedro Sánchez y su medida con las redes sociales

Miguel Bosé ha vuelto a las andadas en su perfil oficial de X (lo que siempre conocimos como Twitter) en lo que parecía una felicitación normal y corriente a la selección española de fútbol sala, que se ha proclamado campeona de Europa por octava vez tras vencer en la final 3-5 a Portugal, la vigente campeona de las dos últimas ediciones.

El cantante se hizo eco de tal hazaña y, cómo no, quería celebrarlo con sus seguidores y felicitar personalmente a través de un tuit a los héroes españoles que han levantado el título. Además, lo ha hecho en su estilo habitual en redes sociales, escribiendo con mayúsculas para que todo el mundo le lea bien.

"Enhorabuena a la selección española de fútbol sala por su partidazo en Liubliana (Eslovenia) y por ese campeonato de Europa. ¡Sois un orgullo!", ha escrito en primera instancia Bosé. Pero la cosa no ha acabado ahí.

El recado a Sánchez no podía faltar

Justo cuando terminaba la felicitación, Bosé dejaba un mensaje cristalino a Pedro Sánchez a cuentas de sus medidas anunciadas sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Como (por ahora) el jefe del Ejecutivo central no ha felicitado a los campeones, el cantante se lo ha recordado: "Me dice Pedro (Sánchez) que no ha podido felicitaros porque ya ha empezado preventivamente a autocensurarse en redes y los mensajes no le pasan. Que lo entendáis".

Su mensaje ha calado en algunos usuarios. Han sido más de 46.000 reproducciones y unos 700 'me gusta'. "El partido fue el sábado y tal... Pero bien, más vale tarde, aunque sea para intentar mandar un dardo", ha respondido un usuario.

Otro ha tirado de sarcasmo ante el escrito en mayúsculas del cantante: "¡PERO NO NOS GRITES!". "Otro residente en el extranjero que quiere dar lecciones", ha replicado otro.

Pero, ¿qué pasa con las redes sociales?

Pedro Sánchez provocó todo un tsunami de reacciones después de que anunciara en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái la semana pasada que prohibiría en España el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Tal fue la trascendencia del anuncio (porque de momento solo es eso, un anuncio) que hasta el propio Elon Musk, magnate y dueño de X, y Pável Dúrov, otro magnate y dueño de Telegram, atacaron a Sánchez en sus respectivas redes sociales.

El primero le llamó "sucio", "tirano" y "traidor al pueblo de España", además de "fascista totalitario". El segundo mandó un mensaje a todos los usuarios de Telegram para advertirles de que se "mantengan alerta".