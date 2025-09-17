Feijóo ultima su plan migratorio, que abordará con sus barones en una cumbre en Murcia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima un plan migratorio que presentará a sus barones autonómicos en un encuentro que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre - los días 27 y 28 - y que, según ha podido saber El HuffPost, se celebrará en Murcia.

Tal como confirmó este diario, Génova ha pedido a sus dirigentes autonómicos que bloqueen estos dos días en su agenda para unificar los mensajes y la estrategia en un momento en el que Vox está disparado en las encuestas y Feijóo necesita rearmar al partido en los meses previos a dos citas cruciales: las elecciones en Castilla y León, que serán en marzo; y las andaluzas de junio, que en el PP ya ven en clave nacional al ser María Jesús Montero - todavía vicepresidenta primero del Gobierno - la candidata socialista.

La elección de Murcia como sede del encuentro no parece casual si se va a abordar -entre otros asuntos - la cuestión de la migración, puesto que es la quinta CC.AA. con mayor porcentaje de residentes con nacionalidad extranjera y en las últimas semanas ha vivido conflictos como los de Torre Pacheco o Jumilla, de los que Vox habría sacado un importante rédito político a tenor de las encuestas publicadas. En buena medida, a costa del PP.

Como ha publicado El HuffPost, el círculo cercano a Feijóo considera que la inmigración es uno de los asuntos que más desequilibrios provoca en el trasvase de votos que reflejan estos sondeos. De hecho, según el CIS, es la segunda preocupación de los españoles sólo por detrás de la vivienda.

En las últimas semanas, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, es quien está trabajando a fondo en ese plan migratorio que Feijóo quiere exponer a sus barones en Murcia. Según adelantó la propia Ezcurra hace unos días en una entrevista en Artículo 14, este plan pondrá el foco en incentivar la inmigración cultural cercana, reformar la reagrupación familiar para evitar que se use como vía opaca de regularización y evitar que el empadronamiento se vincule con las prestaciones económicas no contributivas.

Fuentes de Génova subrayan que su propuesta migratoria no busca confrontar con los planteamientos de Vox, sino "convencer a los votantes moderados del PSOE" desde una posición central. Aunque las mismas voces también añaden: "Creemos que este plan puede resultar interesante tanto a votantes de Abascal que no quieren hundir el Open Arms, como a votantes del PSOE a quienes no les gusta tener las ciudades españolas como están".

El plan que ultima el PP también reforzaría la captación de parte de un voto femenino que en las últimas elecciones generales del 23-J se fue al PSOE por miedo al auge de la ultraderecha. Según sus sondeos internos, los populares han crecido de forma significativa gracias a que ese voto femenino socialista ha cambiado de bando por las conductas machistas que se podían apreciar en los audios de la trama Koldo. Y este trasvase, subrayan, no se ha revertido en los últimos días pese a que algunos estudios, como el propio CIS, indiquen una mejora electoral del PSOE. "Todas las encuestas nos dicen que ganamos con claridad", enfatizan, añadiendo que el objetivo de Feijóo sigue siendo configurar un gobierno monocolor con apoyo externo de Vox cuando la aritmética parlamentaria así lo requiera.