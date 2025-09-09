El sector moderado del PP recela del nuevo perfil duro de Feijóo: "Estamos descuidando el centro"

Génova endurece su discurso para contrarrestar el auge de Vox en las encuestas. Fuentes del partido admiten a El HuffPost que el tono bronquísimo del PP contra el Gobierno que han exhibido recientemente Feijóo y otros líderes destacados forma parte de una estrategia comunicativa para seguir evitando la fuga de votos al partido de Abascal, que algunas encuestas cifran en más de un millón si hoy se celebraran elecciones generales.

De ahí que, sin ir más lejos, Feijóo subiera este fin de semana una publicación a sus redes sociales cantando en un karaoke con el rótulo "Me gusta la fruta", la forma encubierta con la que Isabel Díaz Ayuso y otros de los 'duros' del PP insultan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero también su recién elegido secretario general, Miguel Tellado, señaló que en este nuevo curso político había que "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Ejecutivo que "nunca debió haber existido". Una metáfora desafortunada que jugaba con los estragos del 'guerracivilismo' y que la izquierda condenó en bloque.

Aunque Génova cree que este tipo de mensajes son útiles para seducir a una parte del electorado de Vox, el sector moderado del partido lo ve como una estrategia contraproducente. “Nunca podremos llegar a ser Vox en virulencia”, admiten fuentes populares a El HuffPost. Además, algunos de ellos alertan de que la caza de ese 'voto ultra' podría hacer descuidar 'el centro político', donde el PP tiene una oportunidad de crecer a costa del PSOE.

Pese a todo, el sector moderado juega en minoría y son las decisiones de Génova las que imperan. En este sentido, la dirección nacional minimiza las críticas que puedan surgir por decisiones como la de que Feijóo no acudiera al acto de apertura del Año Judicial, aunque esto haya supuesto todo un desplante al rey. “Nuestro votante entiende que con Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Es fácil criticar cuando se gobierna con mayoría absoluta”, deslizan.

En esa estrategia de perfil duro, Génova ultima igualmente un plan migratorio que presentará, quizá, esta misma semana. Tendrá la marca de Alma Ezcurra, pieza clave en el nuevo organigrama que Feijóo impuso tras el Congreso Nacional del pasado mes de julio. Cabe recordar que, en la última reunión con sus barones antes de las vacaciones del verano, el líder del PP ya pidió a los suyos "apretar" con el tema migratorio hasta prácticamente igualarlo al de Abascal. Algo que tampoco gustó al sector 'centrista' del partido. “Si imitamos a Vox, gana Vox”, señalaron a este medio.

Para unificar los mensajes y la estrategia en un momento de máximo nerviosismo por la subida imparable de los de Abascal, Feijóo hará un retiro con sus barones próximamente. Según informa Pablo Montesinos, este encuentro tendrá lugar el último fin de semana de septiembre.