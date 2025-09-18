Filtran los resultados de la autopsia de Matilde Muñoz: "Murió por asfixia"

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok el 2 de julio, revela que la mujer "murió por asfixia", lo que "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según el informe sobre el examen forense divulgado este jueves por la Policía de Indonesia.

"El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho", dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación y compartido con EFE.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el 30 de agosto en una playa de Senggigi, en la parte occidental de la turística isla indonesia de Lombok, después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Nacida en Galicia y residente en Baleares, fue el pasado 2 de julio cuando dejó de responder a los mensajes de sus amigos. Una señal de alerta que obligó a sus familiares a reclamar una investigación para saber dónde estaba.

La última vez que fue vista fue cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi. Allí había viajado para disfrutar de 20 noches, pagadas de antemano. Uno de los sospechosos detenidos trabajaba en el hotel cuando Muñoz estaba allí alojada. El otro era un antiguo empleado del centro que vivía muy cerca. Las investigaciones sugieren que ambos entraron en la habitación de la española de madrugada y que la golpearon y asfixiaron hasta la muerte para robarle.

El cadáver fue trasladado cuatro veces para ser ocultado. En primer lugar, desde su bungaló del hotel donde pernoctaba hasta el cuarto del generador del mismo, donde estuvo durante varios días. Tras ello, los sospechosos aseguran que volvieron a mover el cuerpo de la mujer hasta una parte trasera del hotel, donde estuvo durante un tiempo indefinido hasta que volvieron a trasladarlo a una parcela vacía que estaba situada fuera del hotel. Finalmente, el pasado 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa", lugar donde fue encontrado seis días después.