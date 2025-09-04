El cadáver de Mati fue trasladado hasta cuatro veces, según cree la Policía de Indonesia

Novedades en el caso de Mati Muñoz. La Policía de Indonesia ha compartido este jueves un comunicado donde ha explicado que el cadáver de Matilde Muñoz (conocida como Mati) fue trasladado del lugar hasta cuatro veces hasta que las autoridades dieron con él el pasado sábado en una playa del país.

Según el texto que ahora ha difundido la Policía del país, elaborado a través de los testimonios de los dos hombres investigados y sospechosos de su asesinato, el cadáver fue trasladado en primer lugar desde su bungaló del hotel donde pernoctaba hasta el cuarto del generador del mismo, donde estuvo durante varios días.

Tras ello, los sospechosos aseguran que volvieron a mover el cuerpo de la mujer hasta una parte trasera del hotel, donde estuvo durante un tiempo indefinido hasta que volvieron a trasladarlo a una parcela vacía que estaba situada fuera del hotel. Finalmente, el pasado 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa", lugar donde fue encontrado seis días después.

La mujer, quien estuvo en paradero desconocido durante dos meses antes de ser hallada, fue presuntamente asesinada en la isla de Lombok el pasado 2 de julio. La autopsia del cuerpo se ha realizado este jueves en un hospital de Lombok, aunque todavía no se conocen los resultados.