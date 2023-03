El firme alegato del Gran Wyoming sobre la importancia de defender la sanidad pública

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, ha participado este sábado en un acto junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el escritor Bob Pop y, en él, no ha dudado en mandar un importante mensaje en defensa de la sanidad pública.

El cómico ha señalado que, cuando se habla de la privatización, "son dos mundos completamente antagonistas". "Hay un discurso peyorativo, digamos, frente a lo político. En concreto, en Madrid tenemos un gobierno de centro. Se habla mucho de esto. 'Esta huelga es política'. Lo dicen personas que no han trabajado nunca fuera de este ámbito", ha añadido.

El Gran Wyoming ha criticado que lo que acaba ocurriendo es "la desaparición del ámbito público y de los servicios públicos", que es "la gestión de la gente que solo puede recurrir a lo público porque sus ingresos le dan para lo que le dan".

Durante su turno de intervención, el presentador ha asegurado que "la privatización no es otra cosa que el abandono de la población a su suerte" y que, "con el tiempo", se "somete a un sistema de empobrecimiento mayor" que hace "someterles a los dicterios de una clase dominante".

"Yo cuando alguna vez tengo el privilegio de viajar y sale el tema este de la sanidad pública. En cuanto te pones a hablar de este tema. Qué el tema de la sanidad en España consiste en que, no un trabajador, una persona que no ha trabajado nunca, le diagnostican una leucemia y hasta que no está curado no se le da el alta, automáticamente cambian de conversación y lo entienden como un discurso marxista, leninista, de otro planeta", ha razonado.