Sandra Sabatés se lleva Twitter por delante con este momento que dura menos de un minuto

La periodista Sandra Sabatés está arrasando en Twitter con un momento que ha protagonizado en El Intermedio en el que deja claro que las cosas están cambiando y ya no hay vuelta atrás.

Todo ello tras contar la noticia de que han condenado a tres personas a tres años de cárcel por violar durante seis años a una niña en Beleira (Lugo). "Los tres condenados, familiares de la víctima, han conseguido rebajar la pena de 11 años a tan solo tres gracias a un acuerdo de conformidad con la fiscalía por las demoras que acumuló el procedimiento judicial y porque los procesados han acordado con la víctima el pago de 50.000 euros", ha explicado Sabatés.

La presentadora ha señalado que este caso ha conmocionado al municipio, que ha salido a la calle para protestar, y el Gran Wyoming ha sentenciado: "Los jueces pueden tomar decisiones incomprensibles".

Ha sido luego cuando Sabatés se ha ido al pico de la mesa del plató y ha lanzado su potente mensaje: "Las cosas están cambiando. Las mujeres ya no nos callamos ante estas condenas bochornosas. Las mujeres ya no callamos cuando sufrimos agresiones en las discotecas, las mujeres ya no callamos cuando en una gala de premios alguien nos violenta".

"Las mujeres ya no callamos y, sí, la sociedad empieza a escuchar. No queremos volver a tener que oír a un juez o a un abogado preguntarnos: ¿Por qué no te resististe? No queremos ver cómo el dinero, la popularidad y la fama valen más que nuestra verdad", ha recalcado.

"No queremos volver a ser acosadas en una fiesta y que tengamos que volver a aceptarlo como algo normal, habitual o incluso que nos llamen exageradas. Estamos aquí, en televisión, en TikTok, en una fiesta, en un pueblo de Lugo, en todas partes, diciendo lo mismo: que sólo sí es sí y que no consentimos ni un paso atrás en las calles ni un paso atrás en las leyes", ha zanjado.

El momento se está difundiendo rápidamente en Twitter, donde ha provocado reacciones como estas: