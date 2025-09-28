Gloria Bazán, concejala y única delegada municipal en España con parálisis cerebral: "En política, deben participar personas con distintas realidades y dificultades"

"Quiero conseguir mi sueño: un puesto de trabajo". En el año 2016, Gloria Bazán subió a las redes sociales un vídeo ofertándose para un empleo. El que fuera. La joven jerezana llevaba meses intentando que alguna empresa se fijara en ella tras sacarse la carrera de trabajadora social, pero no había suerte. Al difícil acceso al mundo laboral tan típico de nuestro país, Gloria sumaba otra teórica desventaja: una parálisis cerebral de nacimiento fruto de una negligencia médica. "Como resulta evidente, tengo discapacidad. Pero aunque para la sociedad eso sea un hándicap, para mí no lo es en absoluto", decía de forma rotunda ante la cámara.

Días antes de esa grabación, Gloria se había dedicado a repartir currículums por toda Marbella (Málaga). En una zapatería, la responsable del negocio le dijo que no le parecía justo que le fuera a pagar el mismo sueldo que al resto de empleados si ella tenía "limitaciones". En muchas otras empresas, su perfil fue automáticmente descartado.

De ahí que Gloria se atreviera a presentarse en las redes como una mujer con muchas ganas de forjarse un futuro, sin importar su parálisis cerebral. Afortunadamente, su SOS cibernético no cayó en saco roto y, sólo unas horas más tarde, le propusieron ser la directora de Recursos Humanos de un restaurante. Ella, por supuesto, aceptó.

Siete años después, Gloria es la segunda concejala con parálisis cerebral de la España democrática y la primera con responsabilidad directa en áreas tan importantes como Juventud e Infancia, Salud y Artesanía. Asumió su cargo en mayo de 2023, después de las elecciones municipales en las que el PP - su partido - obtuvo la mayoría absoluta en la ciudad de Cádiz. Ella era la número 8 de una lista liderada por el actual alcalde, Bruno García, quien le confirió posteriormente el encargo de delegada municipal. Un puesto desde el cual puede impulsar diferentes iniciativas para la integración e inclusión de todas las personas, independientemente de si presentan o no alguna discapacidad.

"Para mí es un orgullo que mi alcalde me haya dado la oportunidad de ser concejala en Cádiz porque es una manera de abrir camino y reivindicar que las personas con discapacidad podemos hacer cualquier trabajo y alcanzar el objetivo que nos marquemos", señala en una entrevista teléfonica con El HuffPost.

Aunque ya lleva dos años en el consistorio, Gloria nunca pensó en dedicarse a la política. "Yo siempre he trabajado en el ámbito social, a nivel fundaciones y demás. Pero cuando Bruno me propuso la idea de entrar en su equipo acepté, porque creo que en la política deben participar personas con distinta realidades y dificultades. Es la única manera de hacer política de una manera real", explica.

Gloria Bazán, concejala de Cádiz Ayuntamiento Cádiz

Gloria no oculta que ha tenido una trayectoria laboral muy condicionada por su discapacidad. "La vida, en sí, es una carrera de obstáculos para cualquier persona. Pero para alguien como yo, todavía más. He tenido que luchar contra las imposiciones de la sociedad para, al fin, tener una vida autónoma e independiente. Y eso sólo lo he podido conseguir a base de mucho esfuerzo. Esfuerzo para aprobar una carrera universitaria, esfuerzo para obtener un B2 de inglés, esfuerzo para sacarme el carné de conducir y esfuerzo para ser madre de una niña sin discapacidad. Porque las barreras, muchas veces, sólo están en la mente de los demás", sostiene.

Pese a las dificultades, Gloria agradece que las empresas, poco a poco, apuesten cada vez más por la inserción laboral de las personas con discapacidad. "Falta mucho para alcanzar la plena integración, por supuesto, pero estamos en el camino", asegura. Y en lo relativo a su trabajo actual, el de la política (una profesión últimamente muy denostada), Gloria destaca que sólo deberían dedicarse a ella las personas "trabajadoras" y "honestas". "Este trabajo requiere de esfuerzo diario, constancia y capacidad de gestión", determina.

Gloria Bazán, concejala de Cádiz Ayuntamiento de Cádiz

Gloria ya ha hecho historia en la política española al ser la primera delegada municipal en España con parálisis cerebral. Antes, como concejala por Alicante, abrió camino la socialista Laura Soler (2007-2011), que ahora es diputada en las Cortes Valencianas. A alcaldesa también llegó Carolina Alonso (PP), que ostentó durante cuatro años el bastón de mando de Villamuelas, un pequeño pueblo de Toledo con 600 habitantes.

Pero, ¿aspira Bazán a ser alcaldesa? ¿Diputada nacional? Cuando le preguntamos por sus expectativas de futuro, la joven se muestra cautelosa. "Yo voy despacito, aceptando las cosas como vienen y trabajando día a día. Los pájaros en la cabeza yo no me los hago, me centro en el presente. Lo que venga en un futuro, yo no lo sé", expresa.

Lo que sí dice de forma alta y clara es su deseo de ver muy pronto en la Moncloa al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. "Tengo el placer de conocerle y puedo decir que es una persona muy trabajadora y muy sencilla. Él lucha por un país al que quiere y que aprecia. Yo sí le veo presidente muy pronto", concluye.