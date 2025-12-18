Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Fontana di Trevi será de pago e Iñaki López avisa de lo que podría pasar en estas ciudades de España
A muchos no les gustaría. 

Álvaro Palazón
Iñaki López junto a una foto de la fontana de Trevi
Iñaki López junto a una foto de la fontana de TreviGETTY

A partir del 7 de enero todos los turistas que quieran ver la Fontana di Trevi, el segundo monumento más visitado de Roma después del Coliseo, tendrán que pagar dos euros. La medida, de la que están exentos los romanos, llega desde la concejalía de Turismo y Grandes Eventos. 

La idea de esta polémica decisión, según recoge El Mundo, es proteger el monumento del acoso turístico que vive la ciudad y que tiene a muchos vecinos en pie de guerra tanto en Roma como en muchas ciudades de Italia y del mundo. 

La medida, según el citado medio, "se materializa gracias a la sinergia entre el Ayuntamiento (Campidoglio), Zètema —la empresa municipal que gestiona y pone en valor el patrimonio artístico-cultural— y la Superintendencia.

Como siempre que tiene lugar algo de tanta relevancia se traslada la percepción de lo que podría pasar en España, que también tiene muchos elementos turísticos importantes, y el periodista Iñaki López ha vaticinado qué podría pasar. 

"¿Nos imaginamos un paseo de la Concha de pago? ¿La plaza mayor de Salamanca con tornos de acceso o la plaza del Obradoiro con entrada a dos euros? Podría estar al caer", ha escrito el periodista de laSexta. 

Sevilla, a punto

En los comentarios se repite mucho el ejemplo de Sevilla donde en 2024, el alcalde, el popular José Luis Sanz, manifestó su intención de acotar el espacio de la monumental Plaza de España perteneciente al Consistorio, o sea el espacio al aire libre comprendido entre la balaustrada de acceso y los bancos de las provincias, para cobrar entre "tres y cuatro euros" por la visita a los turistas al objeto de costear "vigilancia 24 horas" en el recinto y labores permanentes de conservación.

El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, ya propuso al Estado, dueño del edificio y la galería del monumento, un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar así a los turistas.

