El economista que anticipó la crisis del 2008 aclara lo que pasará con los Bizums a partir de enero

Santiago Niño Becerra, el economista que anticipó la crisis financiera global de 2008, ha aclarado qué pasará con los Bizums a partir del mes de enero. Lo ha hecho en La Ventana, donde Carles Francino le ha preguntado por esta cuestión.

En las últimas semanas ha circulado una información que apuntaba a un mayor control por parte de Hacienda de los pagos instantáneos. "Los particulares no tendrán nada que ver con esto, ¿no?", le ha preguntado el periodista de la SER.

"No, afectará únicamente a empresas y profesionales", ha aclarado Niño Becerra, confirmando así la nota aclaratoria que emitió el Ministerio de Hacienda el pasado lunes. En esta línea, ha matizado que le gustaría "que un técnico de Hacienda pudiera explicar cómo se va a controlar el tráfico de Bizums de los autónomos, que ronda en España los 11 millones de personas".

Para el economista catalán, "esto va a ser bastante complicado", y apunta a las grandes empresas. "Para pagar creo que utilizará bastante poco el Bizum, pero puede utilizarlo para cobrar", ha señalado, asegurando que compañías como Amazon ya permiten pagar con este método de pago.

"El simple hecho de controlar o de supervisar el tráfico de Bizum implica un artilugio tecnológico brutal", ha sentenciado Niño Becerra, alertando de las complicaciones que se pueden derivar de esta nueva normativa.

A quién afecta la nueva regulación

La desinformación que impera en los últimos tiempos ha calado también en lo que concierne a la nueva normativa que regulará el control sobre cobros y pagos con tarjeta o sistemas que operan mediante números de teléfono móvil como Bizum.

Por este motivo, el ministerio de Hacienda aclara "solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España", quedando así excluidos los particulares.

Por tanto, informaciones como las que apuntaban a que los padres ya no podrán enviar 200 € al mes por Bizum a sus hijos u otros familiares para ayudarle porque Hacienda los considerará donativos, es falsa. De esta forma, la nueva norma afecta exclusivamente a ingresos recibidos por cuentas relacionadas con actividades económicas.