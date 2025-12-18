Este es el mejor roscón de reyes artesano de España: no está ni en Madrid ni Barcelona y su precio ronda los 30 euros

La llegada de la Navidad implica la vuelta a las mesas de numerosos dulces típicos de esta época del año: mantecados, polvorones, turrones... Y, conforme se va a acercando el fin de las fiestas y la llegada de los reyes magos, el tradicional roscón de reyes. Aunque es un dulce que tiene numerosos adeptos, hay quien ve en el panettone italiano un sustituto por su textura suave y jugosa.

No obstante, poco tienen que ver los roscones de reyes de supermercado con aquellos que elaboran pastelerías y obradores artesanos, cada uno con una técnica cuidada y que tratan de evitar los aditivos.

La semana pasada se celebró en Valencia la primera edición del concurso al Mejor Roscón de Reyes Artesano de España impulsado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia junto al Gremio de Maestros Confiteros y alzó precisamente a un pastelero valenciano como el ganador en la categoría de roscón clásico sin relleno.

El mejor roscón de reyes artesano clásico se come en la pastelería Monpla, en Valencia

Se trata de Salvador Pla, de la Pastelería Monpla, la cual el jurado ha "destacado por la textura perfecta de su masa, aireada y esponjosa, su horneado impecable y un aroma tradicional que recuerda a los roscones artesanos tradicionales".

En una entrevista con el programa Mediodía de COPE Valencia, Pla ha destacado que el protagonismo del proceso de elaboración lo tienen "las largas fermentaciones", al igual que hacen con otros productos como el panettone y que hacen que el roscón sea más jugoso.

Además, ha destacado el uso de ingredientes de calidad como ralladura de naranja valenciana, agua de azahar, mantequilla y aceite de oliva, equilibrando el toque de la fruta y el azúcar para evitar que sea demasiado empalagoso. Este es el motivo por el que el pastelero utiliza sus propias naranjas para decorar y no fruta escarchada habitual, ya que asegura que se obtiene así un producto "mucho más fresco y natural, y con menos azúcar".

Localizada en la calle Pizarro, 32, Monpla solo vende los roscones de reyes previo encargo y están disponibles en tres formatos: 250 gramos, 500 gramos y 750 gramos. Su precio oscila entre los 30 euros sin relleno y los 38 con relleno.

El mejor roscón de reyes de Madrid se toma en el barrio del Retiro

En varias ciudades han tenido su propio concurso para establecer cuál es el mejor roscón de reyes artesano y en Madrid este ha recaído en Doble Uve, ubicado en la calle Antonio Arias, 5 en el barrio de Ibiza-Retiro de la capital.

Paloma Silvestrín, fundadora de este obrador, ha destacado que la clave está en el tiempo que le dedican: "Nuestro único secreto para elaborar un producto excelente es dedicación y mucho tiempo, el que le damos a las masas para que puedan seguir su proceso natural de fermentación y reposo".

Pero también destacan el uso de ingredientes de calidad como naranjas valencianas, agua de azahar de Sevilla o huevos frescos de calidad. "Es un brioche esponjoso y jugoso en el que destacan las notas de naranja valenciana que confitamos en nuestro obrador y rallamos para dar sabor junto con la mejor agua de azahar sevillana Luca de Tena. Utilizamos huevos frescos de una granja de Villarejo de Salvanes y harina de Molinos Zamoranos", indican.

Es una de las piezas estrella de su pastelería y se vende en formato de 500 gramos clásico, sin relleno, por 30 euros.