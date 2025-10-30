La conversación pendiente entre Feijoó y Mazón 

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Algo parece moverse con respecto a Carlos Mazón, al menos a lo que se refiere a Génova13, a la dirección nacional del partido. En el primer aniversario de la Dana, Feijóo emplazaba a su presidente autonómico -al señor Mazón, dijo- que dé todas las explicaciones necesarias sobre su gestión de la crisis, se refería a las comisión de investigación. Si bien, durante todo este tiempo, Feijóo le ha sostenido políticamente… mientras que siempre en privado… más de un cargo del PP ha augurado que la caída de Mazón era inminente.

De hecho… lo que ha hecho Carlos Mazón ha sido resistir. Pero NO, Mazón ha resistido, y no tiene intención a priori de marcharse a ninguna parte. Lo avanzamos en El HuffPost. Su intención, por supuesto, es agotar la legislatura… e incluso NO descarta optar a la reelección. Sobre esto nadie quiere formalmente en Génova. La mayoría cree que Feijóo forzará que no se presente. Pero también y esto es importante: barones reclaman que se hable con Mazón y que se pacte todo.

“O todo puede saltar por los aires”, alertan en el PP valenciano.

