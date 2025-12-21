El PP gana en el pueblo pacense donde fueron robados 124 votos por correo

Robaron la democracia, pero no mucho. El Partido Popular ha logrado ser el partido más votado en Fuente de Cantos (Badajoz), el municipio extremeño en el que se produjo el robo en una oficina de Correos y que supuso la pérdida de 124 votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas celebradas este domingo. En concreto, la popular María Guardiola ha conseguido un 52,8 por ciento de los votos, un total de 1.256.

En la madrugada de este jueves fue sustraída la caja fuerte de la oficina de Correos de la localidad pacense, que contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Junto a este robo, también se produjeron otros durante la misma madrugada en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía, donde sólo se sustrajeron artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

Tras estos sucesos, el PP salió en tromba a denunciar que alguien estaba intentando "robar la democracia". Alentando así las teorías de la conspiración sobre un presunto amaño electoral. La Guardia Civil redujo este incidente, sin embargo, a la "delincuencia común".

El PP ha sido finalmente la formación más votada, por delante del PSOE que tan sólo ha alcanzado el 22,5 por ciento con 535 votos, muy seguido de Vox con 344 votos. La cifra de participación ha sido del 63,8 por ciento, un 16,1 por ciento menos que en las elecciones autonómicas de 2023.