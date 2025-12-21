Unidas por Extremadura casi dobla su resultado tras el derrumbe del PSOE y sin Sumar en la coalición

Unidas por Extremadura, la coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) ha conseguido casi 52.000 votos y siete escaños en las elecciones extremeñas celebradas este domingo, el mejor resultado histórico para una formación a la izquierda del PSOE en dicha comunidad autónoma. Además es, junto a Vox, la única fuerza que gana votos en unos comicios con participación a la baja (+16.000 votos).

Su candidata a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, rompe también su propio techo personal, después de que en sus dos anteriores intentos no superara la barrera de los cuatro representantes. Ahora, sin embargo, obtiene un registro mejor que el que obtuvo Podemos en solitario en 2015, en pleno auge de Pablo Iglesias como líder nacional.

"No podéis imaginaros la satisfacción que tengo tras haber recibido tanto apoyo. Hemos estado sembrando durante muchos años y sabíamos que algún día recogeríamos los frutos tras mucho trabajo. Somos una luz para toda esa izquierda transformadora que hay en nuestro país", ha dicho Irene de Miguel en su comparecencia de este domingo.

Unidas por Extremadura se ha beneficiado, en buena parte, de la debacle del PSOE en su feudo histórico, después de que los socialistas - con Miguel Ángel Gallardo como candidato - se hayan hundido hasta los 18 escaños, su peor resultado en once comicios desde la llegada de la democracia.

Aunque se trata de una coalición, este resultado supone la primera alegría en años para Podemos, que disfruta por fin de una dulce noche electoral tras una cadena de fiascos que le llevó, incluso, a integrarse dentro de Sumar en las generales de 2023.

Precisamente, la ausencia de la formación de Yolanda Díaz en dicha combinación de siglas puede también servir como lectura nacional en un momento en el que Sumar baja en todas las encuestas. La propia candidata de Unidas por Extremadura ha marcado distancias en la campaña con la vicepresidenta segunda del Gobierno. "Nosotros somos un espacio político que representa a los partidos que trabajamos en Extremadura. Movimiento Sumar no está en Extremadura", señaló en una entrevista para El HuffPost durante la campaña. En otra, llegó a tildar a Díaz de "fraude" para la izquierda. Sin embargo, ministros de la rama de Sumar como Pablo Bustinduy le mostraron su apoyo durante la campaña electoral.

Sobre estas elecciones, Sumar se ha limitado a decir que los resultados - con una clara mayoría de PP y Vox en esta comunidad - es "preocupante" y debe servir como una "llamada a la acción" para recuperar la confianza de una mayoría progresista. Y toman nota de la "experiencia" de Unidas por Extremadura, a la que ha apoyado "para llevarla más allá".