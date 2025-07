La hermana de Santos Cerdán cobró 22.000 euros de Servinabar mientras era concejal del PSOE en Navarra

Belén Cerdán, la hermana de Santos Cerdán, cobró hasta 22.000 euros de Servinabar, la empresa que ocupa un lugar central en la presunta trama de mordidas que encabezaría el exsecretario de Organización del PSOE.

Así lo adelanta El País, citando la información tributaria de dicha empresa aportada por Hacienda, a la que ha tenido acceso.

El presunto cobro de esos 22.000 euros se habría producido en 2020, cuando Belén Cerdán ya era concejal del PSOE en la localidad de Milagro (Navarra). En aquella legislatura, la hermana de Santos Cerdán presidió la Manconmunidad de Residuos de la Ribera Alta (Navarra).

Tal y como añade El País, esta información procedente de la Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra ve la luz por petición del juez instructor del llamado 'caso Koldo' (o 'caso Cerdán'), Leopoldo Puente.

El magistrado del Supremo reclamó la información tributaria disponible de la empresa Servinabar entre 2014 y 2024.

En un registro en el domicilio de Joseba Antxon apareció un contrato privado que recogía que Santos Cerdán habría sido socio de Servinabar desde junio de 2016. No obstante, tanto Cerdán como Antxon aseguran que dicho contrato no llegó a entrar en vigor, por lo que no se produjo la operación de asociación con el que fuera 'número tres' del PSOE.

Pese a la negativa de los presuntos implicados, tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como la Fiscalía, sostienen que la presunta trama nació de los vínculos entre ambos, a partir de 2015.

En paralelo, los investigadores también ponen el foco en la sociedad Noran Coop, que Antxon habría creado alrededor de esas fechas y de la que sería socio Koldo García, el hombre de confianza de Cerdán y posteriormente de José Luis Ábalos.