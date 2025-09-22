La jueza lleva al novio de Ayuso a juicio oral por fraude fiscal, delito contable y pertenencia a organización criminal

El juzgado 19 de Madrid ordena la apertura de juicio oral contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y el resto de responsables de la organización por dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Entre las acusaciones, destaca el presunto fraude de un total de 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.

La noticia surge después de que el mismo tribunal rechazase retrasar la apertura de juicio que había solicitado González Amador. La jueza, Carmen Rodríguez Medel, al cargo del juzgado tras la jubilación de su titular y hasta que se incorpore el nuevo magistrado, dictaba una providencia en la que rechazaba la solicitud formulada por los abogados del empresario.

González Amador reclamó a la magistrada que dejase en suspenso el procedimiento sin dictar el auto de apertura de juicio oral hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviese los recursos interpuestos contra el auto que proponía juzgarle por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Sin embargo, el juicio oral ha sido anunciado este lunes y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario.