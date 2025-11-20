La reacción de Alsina cuando la alcaldesa de Valencia le dice que había cosas "positivas" en el franquismo es para oírla

Polémica por las declaraciones sobre el franquismo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del Partido Popular, en Más de uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

El periodista, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, le ha preguntado a la dirigente del PP por esa etapa negra de la historia de España y ella ha afirmado que "se trata de una etapa de la historia que tiene sus lados positivos y negativos" y, como mantiene Isabel Díaz Ayuso, España debe mirar hacia el futuro.

Además, Alsina ha querido saber si el Ayuntamiento de Valencia tiene previsto hacer algo por el 50 aniversario de la muerte del sanguinario dictador y la alcaldesa parece que no está muy por la labor. "Hablar de Franco no me motiva nada", ha afirmado.

La dirigente valenciana ha comentado que es más partidaria de analizar la historia "de forma sosegada y tranquila" y sin revanchismo y saliéndose de la idea de que "cualquier tiempo pasado fue mejor", algo similar, de nuevo, a lo que ha dicho este jueves Ayuso en la Asamblea cuando desde Más Madrid le han preguntado si condena el franquismo.

Lo "positivo" del franquismo

¿Lo malo del franquismo para Catalá? "No tener un sistema democrático, no me parece lo más interesante de esa etapa", ha señalado antes de decir que con la Constitución vino "la mejor etapa de convivencia al país".

¿Y los positivos? Sí, porque los hay según Catalá, las infraestructuras. En otro momento de la charla, Alsina le dice si hubiese preferido que no existiera el régimen de Franco a lo que ha respondido: "No. Yo respeto todas las etapas de nuestro país. Soy doctora en Derecho Constitucional, me creo muchísimo nuestro proceso democrático, lo conozco bastante bien. Soy muy respetuosa con la historia de nuestro país, creo que toda se tiene que entender de forma sosegada y tranquila".

"Estamos de acuerdo que tiempos pasados fueron bastante peores, ¿no?", le ha llegado a espetar Alsina. "Bueno... evidentemente tuvo aspectos muy negativos", ha dicho de forma laxa la dirigente valenciana.