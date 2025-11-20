Ayuso no se posiciona sobre el franquismo y la respuesta de Iñaki López es para exponerla en el Valle de los Caídos 

Este jueves 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido posicionarse ni a favor ni en contra de la dictadura.

Ayuso, a una pregunta de la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre condenar el franquismo ha afirmado que ella nació en 1978, cuando ya había democracia, y que aprendió de aquellos que no querían una España ni la otra.

"Hoy celebramos 50 años de la muerte del dictador, sí, celebramos y recordamos porque democracia no es vivir libres de un dictador, es vivir libres a secas. Hoy 20 de noviembre es un buen día para celebrar la democracia y la libertad condenando al franquismo, presidenta, ¿por qué no prueba a condenarlo? ¿Sabe qué es condenar el franquismo?", le ha espetado directamente la líder de la oposición.

Y ha proseguido: "Es condenar las torturas en la Puerta del Sol y no negarlas, los trabajos forzados en Cuelgamuros, los campos de concentración para personas LGTBI, las fosas comunes que hicieron de sepultura indigna a 114.000 personas, ¿qué te de todo eso le molesta condenar? ¿qué le incomoda a una persona que se llena la boca con la palabra libertad? Con tal de no cumplir la ley usted va a llamar la ley dictador a todo Dios menos al que era de verdad, será que extraña los tiempos de Franco en los que las mujeres se tenían que ir a Londres, eso es lo que nos dijo el otro día. Creíamos que usted tiene envidia de Falcon, pero se ve que tiene envidia de Franco".

Ni franquismo ni antifranquismo

"Nací en democracia y aprendí de aquellos españoles, padres y abuelos, que no querían ni una España ni la otra, que pertenecían a esa inmensa mayoría de españoles que nunca quisieron la Guerra Civil, que nunca vivieron de la Guerra Civil y que hoy temen, padres y especialmente abuelos, que volvamos a los males del guerracivilismo", ha afirmado la presidenta Ayuso.

Según ha dicho Ayuso, para condenar la Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala" que, según ella, de nuevo, fue "levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro" en referencia a que la situación de la Segunda República y el posterior alzamiento militar.

"Si vamos a matarnos entre nosotros vamos a volver a los peores años de nuestra historia. Vamos a retrotraernos a los episodios más negros y pero siempre apelo a la inmensa mayoría de españoles que ni entonces ni ahora queremos ir a los bandos guerracivilistas. Por tanto, no nos van a encontrar en ellos", ha sentenciado.

Unas palabras que han levantado cierta polémica por no hacer una condena expresa a lo que fue una cruenta dictadura y que han llegado hasta Iñaki López, que ha sido implacable en su respuesta.

"Una España era la de los militares golpistas aliados de los fascismos europeos. Adolf Hitler y sus cuates. La otra había salido de unas elecciones democráticas. Pero la Presidenta no quiere elegir", ha señalado el periodista de Más Vale Tarde desde su cuenta en la red social de Elon Musk.