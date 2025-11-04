La UCO no encuentra prubas del supuesto cobro de mordidas que Víctor de Aldama achacó a Ángel Víctor Torres

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las contrataciones formalizadas por parte del Gobierno de Canarias con Soluciones de Gestión, principal empresa del caso Koldo, evidencia la enorme presión que la trama ejercía sobre el presidente de la región, Ángel Víctor Torres, pero no encuentra pruebas del supuesto cobro de mordidas que Víctor de Aldama achacó al hoy ministro.

Tal como ya se avanzó ayer, las conversaciones interceptadas demuestran que Torres se encargó directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno por diferentes contratos de material sanitario en plena pandemia. En concreto, detalla las gestiones que hizo Koldo -asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos- para que el Gobierno canario contratase con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

La UCO recuerda que hay indicios en la causa de que De Aldama pagaba 10.000 euros mensuales al entonces asesor de Ábalos para que le ayudara en todo lo que tuviera que ver con la contratación con el poder público y las trabas administrativas. De ahí que Koldo presionara hasta la extenuación a Ángel Víctor Torres para poder cumplir con los pagos.

En el informe figuran mensajes de WhatsApp en los que el entonces presidente de Canarias le dijo a Koldo García que estaba "encima de tu pago", o pedía información sobre el monto que se debía y a qué empresa.

"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", le llega a decir Torres a Koldo, un día antes de cenar en Madrid con el asesor y el entonces ministro José Luis Ábalos, un encuentro en el que según la UCO también habría acudido Aldama.

Ángel Víctor Torres también se desahogó con Koldo ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir test de antígenos asegurando que no aguantaba "más" y que su último recurso era "Pedro".

"¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", le dijo Torres en un mensaje el 2 de diciembre de 2020 a Koldo García.

Torres, ante las reticencias de Illa a que el Gobierno de Canarias adquiriera test de antígenos, se quejó ante García de la actitud de su compañero de partido, indicando que tendría que hablar con "Ábalos" o "Pedro".

"No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", se quejó Torres a Koldo, quien le respondió que le entendía y que insistiera al ministro de Sanidad con que era una "prueba".

Sin embargo, en ninguna de las 348 páginas del informe queda constancia o se encuentra alguna prueba de que Torres cobrara las comisiones que Víctor de Aldama le achacó en su momento. Ante la Audiencia Nacional, el empresario aseguró que el canario le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de mascarillas por parte de su gobierno.