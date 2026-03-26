La web PoderInquilino.org para solicitar la prórroga de los alquileres hace honor a su nombre: 500.000 personas interesadas

Medio millón de personas han entrado ya en la web que ha abierto la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para que los inquilinos puedan solicitar "cuanto antes" la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de subida del precio al 2%. Solo este jueves, la página www.poderinquilino.org ha recibido 500 usuarios por minuto y más de mil personas se han descargado ya los formularios para hacer las solicitudes que permite el real decreto de vivienda. La atención ha sido tal que el espacio llegó a caerse el miércoles tras el interés suscitado, si bien está ya a pleno rendimiento.

Los diferentes sindicatos de inquilinas han puesto a disposición de toda la ciudadanía este espacio para que todo el mundo pueda descargarse los diferentes modelos que pueden y deben enviar a sus caseros para activar tanto la prórroga como la limitación de subidas de precio al 2% antes de que el Congreso vote la validación de las medidas.

Desde la Confederación insisten en resolver una de las principales dudas que suscitó la aprobación del real decreto, que establece una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Y sí, siempre y cuando se solicite antes de que el decreto caiga en el Congreso (PP, Vox y Junts votarán en contra con toda probabilidad), todos estos inquilinos podrán acogerse a las medidas. Lo más importante "es que todas las inquilinas a las que se les acaba el contrato o les suba la renta antes del 31 de diciembre de 2027 envíen en los próximos días, antes de la votación en el Congreso, la comunicación a su casero".

Los modelos para enviar a los caseros

En la web están disponibles tres modelos diferentes para descargar, completar y enviar a los caseros, siempre "antes de la fecha de extinción del contrato" y "por un medio que deje constancia (burofax, correo electrónico certificado, etc.)". Dos de estos modelos son relativos a la prórroga (uno para zonas tensionadas y otro para las no tensionadas); y el tercero para la limitación de las subidas del alquiler al 2%.

Los modelos para solicitar la prórroga del contrato no deben utilizarse, sin embargo, si el contrato de alquiler acaba en menos de cuatro meses y el casero todavía no ha informado de la finalización del mismo por vía escrita. Según explican desde el Sindicato de Inquilinas, en 2019 ya lograron que todos esos contratos se puedan prorrogar de manera automática tres años más, tal y como se recoge en la ley.

Por otro lado, el modelo de limitación del 2% solo puede utilizarse si se cumplen tres condiciones: la actualización anual de la renta corresponde mientras esté en vigor el Real Decreto; te han comunicado una subida interanual de la renta; te han aplicado la actualización anual de la renta con un valor superior al 2%.