PoderInquilino.org: la web para solicitar la prórroga de los contratos de alquiler

No importa si el real decreto que establece una prórroga de los contratos de alquiler no se convalida en el Congreso. Da igual que Partido Popular, Vox, Junts o PNV voten para tumbar la medida. Es el mensaje que desde este fin de semana lanzan desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). "Aquellas familias que hayan solicitado la prórroga de sus contratos o la limitación de rentas al 2% antes de la votación en el Congreso, previsiblemente a finales de abril, seguirá siendo válida aunque el Real Decreto-ley no se convalide", informan desde la Confederación, que además ha puesto a disposición de toda la ciudadanía una página web con modelos para activar tanto la prórroga como la limitación de la subida de precios.

La web, www.poderinquilino.org, explica "todos los pasos a seguir y los modelos a enviar a los caseros" para acogerse a ambas medidas. Además, los Sindicatos de Inquilinas han habilitado un apartado de preguntas frecuentes para resolver dudas. Lo más importante, avisan, "es que todas las inquilinas a las que se les acaba el contrato o les suba la renta antes del 31 de diciembre de 2027 envíen en los próximos días, antes de la votación del Real Decreto en el Congreso, la comunicación a su casero para activar las medidas".

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha hecho hincapié en la importancia de solicitar la prórroga cuanto antes, ya que es "obligatoria pero no automática". "Por eso es importante que todas las personas sepan que se pueden acoger a ellas y manden ya la comunicación", ha señalado Racu.

A pesar de que la prórroga "es una conquista de la lucha social y sindical", desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas consideran que las medidas se quedan cortas. "Nuestra lectura es clara: esta medida es insuficiente. No supone una bajada de alquileres, que es lo que necesitamos, ni incluye una moratoria de desahucios. Además, se deja fuera a los contratos más desprotegidos, que son los de habitación y temporada, cada vez más frecuentes y, en muchas ocasiones, un fraude de ley. Si alguien no puede acogerse a esta prórroga, que se acerque a los sindicatos, que estamos en la estrategia #NosQuedamos, gracias a la cual hemos ganado tanto a caseros pequeños como a grandes fondos como BlackStone", ha recordado Racu.

Qué hacer

En la citada web los inquilinos pueden descargarse tres modelos diferentes: dos de ellos relativos a la prórroga, uno para las zonas declaradas tensionadas y otro para las no tensionadas; y uno diferente para la limitación de las subidas al 2%.

Todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a la prórroga. Es importante enviar el modelo que corresponda "antes de la fecha de extinción del contrato".

El modelo de prórroga no debe utilizarse si el contrato de alquiler acaba en menos de cuatro meses y el casero todavía no ha avisado de su finalización por vía escrita. Según comentan desde la Confederación, en 2019 lograron que todos esos contratos se prorroguen de manera automática tres años más, tal y como recoge la LAU.

El modelo de limitación del 2% puede utilizarse si se cumplen tres condiciones: la actualización anual de la renta corresponde mientras esté en vigor el Real Decreto; te han comunicado una subida interanual de la renta; te han aplicado la actualización anual de la renta con un valor superior al 2%.

Recomendaciones importantes

Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas realizan, asimismo, una serie de recomendaciones importantes: