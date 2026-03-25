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PoderInquilino.org: la web para solicitar la prórroga de los contratos de alquiler
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PoderInquilino.org: la web para solicitar la prórroga de los contratos de alquiler

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha puesto en marcha una página web en la que explica "todos los pasos a seguir y los modelos a enviar a los caseros" para acogerse tanto a la prórroga de los contratos como a la limitación de subidas.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
Pide tu prórroga.

No importa si el real decreto que establece una prórroga de los contratos de alquiler no se convalida en el Congreso. Da igual que Partido Popular, Vox, Junts o PNV voten para tumbar la medida. Es el mensaje que desde este fin de semana lanzan desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). "Aquellas familias que hayan solicitado la prórroga de sus contratos o la limitación de rentas al 2% antes de la votación en el Congreso, previsiblemente a finales de abril, seguirá siendo válida aunque el Real Decreto-ley no se convalide", informan desde la Confederación, que además ha puesto a disposición de toda la ciudadanía una página web con modelos para activar tanto la prórroga como la limitación de la subida de precios.

La web, www.poderinquilino.org, explica "todos los pasos a seguir y los modelos a enviar a los caseros" para acogerse a ambas medidas. Además, los Sindicatos de Inquilinas han habilitado un apartado de preguntas frecuentes para resolver dudas. Lo más importante, avisan, "es que todas las inquilinas a las que se les acaba el contrato o les suba la renta antes del 31 de diciembre de 2027 envíen en los próximos días, antes de la votación del Real Decreto en el Congreso, la comunicación a su casero para activar las medidas".

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha hecho hincapié en la importancia de solicitar la prórroga cuanto antes, ya que es "obligatoria pero no automática". "Por eso es importante que todas las personas sepan que se pueden acoger a ellas y manden ya la comunicación", ha señalado Racu.

A pesar de que la prórroga "es una conquista de la lucha social y sindical", desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas consideran que las medidas se quedan cortas. "Nuestra lectura es clara: esta medida es insuficiente. No supone una bajada de alquileres, que es lo que necesitamos, ni incluye una moratoria de desahucios. Además, se deja fuera a los contratos más desprotegidos, que son los de habitación y temporada, cada vez más frecuentes y, en muchas ocasiones, un fraude de ley. Si alguien no puede acogerse a esta prórroga, que se acerque a los sindicatos, que estamos en la estrategia #NosQuedamos, gracias a la cual hemos ganado tanto a caseros pequeños como a grandes fondos como BlackStone", ha recordado Racu.

Qué hacer

En la citada web los inquilinos pueden descargarse tres modelos diferentes: dos de ellos relativos a la prórroga, uno para las zonas declaradas tensionadas y otro para las no tensionadas; y uno diferente para la limitación de las subidas al 2%.

Todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a la prórroga. Es importante enviar el modelo que corresponda "antes de la fecha de extinción del contrato".

El modelo de prórroga no debe utilizarse si el contrato de alquiler acaba en menos de cuatro meses y el casero todavía no ha avisado de su finalización por vía escrita. Según comentan desde la Confederación, en 2019 lograron que todos esos contratos se prorroguen de manera automática tres años más, tal y como recoge la LAU.

El modelo de limitación del 2% puede utilizarse si se cumplen tres condiciones: la actualización anual de la renta corresponde mientras esté en vigor el Real Decreto; te han comunicado una subida interanual de la renta; te han aplicado la actualización anual de la renta con un valor superior al 2%.

Recomendaciones importantes

Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas realizan, asimismo, una serie de recomendaciones importantes:

  • Envía los modelos por un medio que deje constancia (burofax, correo electrónico certificado, etc.)
  • Guarda copia de todo lo que envíes y recibas.
  • No negocies individualmente si hay conflicto: los caseros intentarán presionar o desinformar.
  • En la medida de lo posible, antes de enviarlo, afíliate y acércate a su sindicato de inquilinas más cercano para revisarlo y hacerlo con apoyo colectivo.
Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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