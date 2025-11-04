Las claves del nuevo estatuto del becario: ¿cuántas horas pueden trabajar? ¿es obligatoria una retribución?

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes al anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado en junio de 2023 con los sindicatos y con el que se busca dar más derechos al colectivo. En concreto, permite 'blindar' los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones. Además, fija importantes multas para las empresas que incumplan con el contenido de esta norma.

A continuación, te desgranamos las claves principales que recoge esta ley.

¿Es obligatorio retribuir al becario?

La normativa no obliga a retribuir al becario.

¿Qué porcentaje de becarios puede haber en una empresa?

Los becarios podrán suponer como máximo el 20% total de la plantilla. La excepción sería las pymes, que sí podrán contar con dos becarios sin atender a este porcentaje.

¿Cuántas horas se puede trabajar?

El Estatuto plantea limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno.

Las prácticas curriculares (las que se realizan durante los estudios oficiales de grado, máster o doctorado) no podrán superar el 25% de las horas concretadas en los créditos ECTS de cada titulación. Un grado de 4 años, se compone de 240 créditos, por lo que estas prácticas no podrían superar los 60 créditos.

Las prácticas extracurriculares (las que no forman parte del plan de estudios) que se desarrollan durante los estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado, no podrán superar el 15% de las horas que se concreten en los créditos ECTS de la titulación ni superar las 480 horas.

En cuanto a las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las universidades, la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no superará el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. No obstante, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de tres meses.

Compensación de los gastos

Las empresas deberán compensar los gastos de los alumnos, "tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención". Esta compensación no aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución se consideran nivelados los gastos.

¿Tienen derecho a vacaciones y festivos?

La empresa respetará “los límites y descansos, incluidos festivos y vacaciones, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables” al resto de trabajadores de la empresa. Además, con carácter general “las actividades formativas no podrán desarrollarse en horario nocturno ni a turnos” y la empresa deberá garantizar la compatibilidad de las prácticas con el resto de la actividad formativa del estudiante.

¿Y se cotiza a la seguridad social?

Desde el 1 de enero de 2024, los alumnos en prácticas formativas, remuneradas o no, están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.

¿Se puede compatibilizar con el subsidio de desempleo?

Sí, se podrá combinar la formación en la empresa con el paro o el subsidio por desempleo.

Multas a las que se enfrentan las empresas

El Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.

Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.

Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

¿Y qué obligaciones tendrán los becarios?

La norma también recoge las obligaciones que tendrán las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, como cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por su centro formativo; conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas, siguiendo las indicaciones de la persona tutora asignada por la empresa bajo la supervisión de la persona tutora académica; o mantener contacto con la persona tutora académica durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir durante esta, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento que le sean requeridos.

Los alumnos en prácticas también deberán incorporarse a la empresa en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma, así como desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la empresa, conforme a las líneas establecidas en el mismo.

Otras de las obligaciones de los becarios serán guardar confidencialidad en relación con la información interna de la empresa y guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante el periodo de formación práctica y finalizada ésta; o mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la empresa, salvaguardando el buen nombre del centro formativo al que pertenece.